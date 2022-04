Projekt in Rheurdt : Wo Kinder und Erwachsene viel über Bienen lernen können

Rheurdt Zusammen mit Mädchen und Jungen der Kita St. Hubertus ist die neue Bienenlehrwand in Schaephuysen eingeweiht worden. Sie ist Teil der Baumsiedlung, die ein Sttion des Wandelwegs bildet. Ziel ist es, die Nachbarschaft zu fördern und Wissen rund um Natur und Umwelt zu vermitteln.

An den letzten Sonnentagen herrschte schon reges Treiben an den Fluglöchern der neu errichteten Bienenlehrwand an der Sitzgruppe der Baumsiedlung in Schaephuysen. Dort hatte die Siedlergemeinschaft um Stefan Sonfeld und Alfred Gockel-Wronsky 2021 die in die Jahre gekommene Verkehrsinsel und deren Sitzbank renoviert und mit Insektenfreundlichen Blumen und Gehölzen neu bestückt. Unter dem Motto „Unkraut Pflücken und Klönen“ wird der Platz nun genutzt, um die Nachbarschaft zu bleben und einen Beitrag zum örtlichen Miteinander zu leisten.