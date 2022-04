Artenvielfalt in Rheurdt : Eichenstele für Mauerbienen steht am „Fliegenpilz“

Rheurdt Die Kita Fliegenpilz in Schaephuysen hat eine Eichenstele bekommen. Sie soll der Mauerbiene einen entsprechenden Lebensraum zu bieten. Der Verein zur Förderung der Artenvielfalt und des Umweltschutzes hat sie aufgestellt.

Premiere in Rheurdt : So funktioniert die Pflanzenbörse in Schaephuysen

Die Mauerbiene zählt als geschützte Art zu den sogenannten Solitärbienen. Wie ihr Name schon sagt, bestimmt das Mauerwerk, Lehm und Mörtel ihren Lebensraum. „Aber in Zementfugen finden sie nichts mehr und weichen aus“, so der Imker. Mauerbienen fallen durch puscheliges Fell auf, so dass man zunächst an Hummeln denkt. Seit 2020 haben die Imker die Eichenstelen mit besonderen Verzierungen aufgestellt. Auch am Rheurdter Rathaus steht eine Stele wie bei Familie Girndt am Buschmannshof. Dass der Fliegenpilz Standort wurde, hängt mit dem pädagogischen Konzept zusammen, das seit 2019 inklusive Blühstreifen umgesetzt wird. „Das Wissen um Bienen und die Artenvielfalt wird direkt an die Kinder weitergegeben, die es wiederum weitergeben. Das hat uns gefallen“, so Peifer-Weiß, der mit seinen Kollegen die Stele aufstellte. Zusätzlich weist ein Schild auf die Besonderheit der Eichenstele hin. „Ein ausgezeichneter Standort“ ist auf der Infotafel zu lesen. Weitere Standorte unter