Handwerk in Rheurdt : „Kästen zwischen Ästen“ begeistern Jury

Rheurdt/Moers Auszubildender der Tischlerei Elmar Knoor aus Rheurdt-Kengen belegt zweiten Platz beim Wettbewerb „Die Gute Form“.

„Kästen zwischen Ästen“ hat Aaron Merl sein aus Eichenholz angefertigtes Gesellenstück genannt. Es besteht aus acht auf Gehrung gezinkten Korpussen unterschiedlicher Größe, die zwischen formverleimten Ästen befestigt sind. „Bei der Gestaltung und Formgebung habe ich besonders viel Wert auf ein zeitloses, modernes und zugleich warmes, einschmiegendes Design gelegt. Die Funktionalität war mir ebenso wichtig und sollte gegeben sein“, beschreibt er es in einer Broschüre der Tischler-Innung. Inspiration holte sich Merl im Internet, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion sagte. „Ich habe mir ein paar Bilder bei Instagram angekuckt. So freischwebend habe ich das aber noch nirgendwo gesehen.“

Aaron Merl ist 22, er hat vor zwei Jahren am Friedrich-Albert-Lange-Berufskolleg in Duisburg das Abitur gemacht und seine Ausbildungszeit bei Tischlermeister Elmar Knoor in Rheurdt verbracht. Seine berufliche Zukunft hat Merl schon fest im Blick, er wird im Herbst in Düsseldorf die Meisterschule besuchen und sich dort zum Meister seines Fachs ausbilden lassen.