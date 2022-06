Lossprechung im Kreis Viersen : Handgemacht und gut geformt

Info

Mathis Coenen aus dem Betrieb Lacet Niederrhein in Straelen, Mark Deveseri aus dem Betrieb Anton Thelen in Nettetal, Lennard Eckhardt aus dem Betrieb Herbert Lamp und Sascha Lamp in Niederkrüchten, Piet Gisbertz vom Betrieb Michael Gisbertz in Kempen, John Carlo Groeschke aus dem Betrieb Robert Hellmann in Nettetal, Noah Gurrath aus der Schreinerei Sötje in Nettetal, Mokthar Karimi aus der Schreinerei Matter in Willich, Malte Küssner vom Landschaftsverband Rheinland in Viersen, Pascal Flack vom Betrieb Torsten Christians in Willich, Julian Novacescu vom Betrieb Anton Thelen, Andreas Pors aus dem Betrieb Guido Küppers in Nettetal, Jonas Roemen aus dem Betrieb Hubert Lorenz in Schwalmtal, Shawna Schrievers aus dem Betrieb Fruhen Messebau in Viersen, Bennet Schroll aus der Tischlerei Andre Schroll in Viersen, Luca Thöne aus dem Betrieb IMBSE in Krefeld, Paul Vandelaar vom Betrieb Philipp Robert Kreilein in Kempen, Jannek Vitus aus der Tischlerei Guido Küppers in Nettetal, Merlin Waddey aus dem Betrieb Fruhen Messebau, Jeremy Winterscheidt aus der Tischlerei Bernd Schrörs in Brüggen, Luca Zimmermann vom Betrieb Orths in Viersen.