Veranstaltung in Rheurdt : Die Wiesenparty kehrt zurück

Rheurdt Nach zwei Jahren Pause bereitet die St.-Nikolaus-Bruderschaft Rheurdt das Fest für den 8. Oktober vor. Am Tag darauf wird das Bezirkskönigsschießen ausgetragen.

Zweimal ist die Rheurdter Wiesenparty ausgefallen – Stichwort Corona. „Wir hätten gerne gefeiert, aber wir durften ja nicht“, sagt Volker Berendes, Geschäftsführer der St.-Nikolaus-Schützenbruderschaft Rheurdt . Doch jetzt steht der fünften Ausgabe der blau-weiß angehauchten Fete – hoffentlich – nicht im Wege. Am Samstag, 8. Oktober, ab 19 Uhr soll sie im Zelt am Reitplatz steigen.

Im Jahr 2016 hatte die Bruderschaft erstmals die Wiesenparty mit großem Erfolg ausgerichtet. „Wir bleiben grundsätzlich beim altbewährten Konzept“, sagt Berendes. Natürlich geht es auch darum, ein Stück Oktoberfest-Atmosphäre aufleben zu lassen. „Wir gucken aber nicht bei den Kollegen in Bayern ab“, sagt Berendes. Sich mit Bier vollaufen lassen und irgendwann auf Bänken stehend grölen – derlei Klischees werden nicht erfüllt. „bei uns wird noch richtig getanzt“. Und neben bayrischem König-Ludwig-Bier gebe es zum Beispiel auch leckere Cocktails – „wir haben in diesem Jahr ein paar nette neue Sache dabei“. Auf die Cocktails legten vor allem weibliche Besucher Wert. „Und wenn die Damen Spaß haben, dann dürfen die Herren im nächsten Jahr wieder mit zur Wiesenparty gehen.“

Schützentradition in Alpen : Der König ist so alt wie die Bruderschaft St. Heinrich

Für Musik sorgt bei der Wiesenparty nicht, wie noch im Facebook zu lesen ist, die Nightlife-Partyband, sondern das in Rheurdt von verschiedenen Veranstaltungen ebenfalls bereits bestens bekannte Duo Two for You. Einen „Wiesenwirt“ sucht die Bruderschaft noch. „Wir sind im Gespräch“, sagt Berendes. Chrsitoph Dreier (Fisch & Feinkost Dreier) stehe aufgrund anderer Verpflichtungen nicht mehr zur Verfügung.