Bürgerschaftliches Engegemant in Neukirchen-Vluyn : Jetzt für den Heimatpreis bewerben

Neukirchen-Vluyn Zum dritten Mal hat die Stadt Neukirchen-Vluyn einen Heimatpreis ausgelobt. Ausgezeichnet werden können Privatpersonen, Verein oder Institutionnen, die sich in besonderer Weise in der Stadt engagieren.

Auf dieser Grundlage hat der Rat der Stadt die Auslobung des Heimat-Preises zum dritten Mal beschlossen. Das Preisgeld in Höhe von 5000 Euro kann in einer Summe oder in bis zu drei Abstufungen verliehen werden. Eine Bewerbung ist unter dem Stichwort „Heimat-Preis 2022“ per Mail an heimatpreis@neukirchen-vluyn.de, per Post an die Stadt Neukirchen-Vluyn, Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales oder online möglich. Förderrichtlinien und Formular sind auf www.neukirchen-vluyn.de rechts unter „Heimatpreis“ zu finden.