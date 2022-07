Leben in Neukirchen-Vluyn : Das bietet der Feierabendmarkt in Vluyn

Neukirchen-Vluyn An jedem zweiten Donnerstag im Monat wird der Vluyner Platz zum Feierabendmarkt. Saison für den Feierabendmarkt ist von Mai bis September. Am 11. August ist es wieder soweit. Das Thema Genuss steht dann im Mittelpunkt.

Der nächste Feierabendmarkt steht an: Am Donnerstag, 11. August, dreht sich von 16 bis 21 Uhr auf dem Vluyner Platz alles um Genuss. Neben Leckerem vom Grill und aus der Gulaschkanone versorgt die Caffé Ape die Besucher mit feinen Kaffeespezialitäten, ein Getränkewagen hält gekühlte Getränke bereit. Der Samannshof bietet Weingenießern einen feinen Tropfen. Apfelgarten Heckes hat Gutes rund um den Apfel im Angebot, Alinas Gourmetwerkstatt lockt mit Feinkost und Snacks to go, Bears Streetfood mit hausgemachten Burger. Crêpes sind ebenso im Angebot wie Mediterranes von Gusto Balear und türkischen Spezialitäten. Wie immer beteiligen sich viele Händler entlang des Platzes und der Niederrheinallee mit erweiterten Öffnungszeiten. Für die musikalische Untermalung sorgt Horst Gerhardt, die „niederrheinische Reibeisenstimme“. Der Musiker entführt auf eine Zeitreise quer durch die letzten fünf Jahrzehnte der Rock- und Popmusik. Auf dem Programm stehen unter anderem Songs von Udo Jürgens, Joe Cocker, Chris Rea, Mungo Jerry, Fats Domino und vielen anderen mehr.