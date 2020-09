Detlef Starck im Twitter-Interview : Sagen Sie jetzt nicht zu viel!

Detlef Starck kandidiert bei der Kommunalwahl 2020 für das Bürgermeisteramt in Rheurdt. Ziel des 51-jährigen Schaephuysener ist es, die Bürgerinnen und Bürger stärker in die Politik einzubinden. Seine Stärke sieht er unter anderem darin, dass er keiner Partei angehört. Foto: Fotostudio Barth

Rheurdt Im Wahlkampf wird oft lang geredet und viel versprochen. Manchmal hilft es aber, seine Botschaft auf einen Kern zu verdichten. Bei der beliebten Social-Media-Plattform Twitter wird man dazu gezwungen. Maximal 280 Zeichen pro Tweet sind hier erlaubt. Wir haben Politiker im Kommunalwahlkampf gebeten, auf unseren Fragenkatalog jeweils eine Antwort mit maximal 280 Zeichen zu geben.

Detlef Starck, am 1. Dezember 1968 in Krefeld geboren und in Neukirchen-Vluyn aufgewachsen, derzeit geschäftsführender Gesellschafter und Interim-Manager, lebe im wunderschönen Rheurdt-Schaephuysen. In meiner Freizeit reise ich gerne zur Erholung ans Meer sowie zum Wandern in die Berge.