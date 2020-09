Konzert in Neukirchen-Vluyn : Improvisierte Musik auf der Streuobstwiese

Neukirchen-Vluyn Das Trio Skulski/Gerigk/Roth spielte im Rahmen des Projekts „LandKultur“ auf dem Weyershof. Die Zuhörer genossen das Kulturevent nach der Corona-Pause.

Im Rahmen des Projekts „LandKultur“ hat Rüdiger Eichholtz mit dem Verein Kulturprojekte Niederrhein zu einem besonderen Konzert eingeladen. „LandKultur – Kulturelle Aktivitäten und Teilhabe im ländlichen Raum“ ist ein Programm des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Nachdem im April, Mai und Juni die meisten Veranstaltungen abgesagt werden mussten, lockte das Freiluft-Konzert am Freitagabend rund 40 Musikfreunde an.

Unterstützt von der Sparkasse am Niederrhein und der Stadt Neukirchen-Vluyn wurde die Kultur in die Natur gebracht: Mitten in die Streuobstwiese des Weyershofes in Vluynbusch. Dort standen Bänke und Stühle in Grüppchen großzügig verteilt. Im Duft von Fallobst und Kuhfladen, in der zunehmenden Kühle der Dämmerung war dies ein Abend für alle Sinne. Unter einem alten Apfelbaum war die Bühne. Viele Zuhörer hatten sich Kissen, Getränke oder sogar ein kleines Picknick mitgebracht.