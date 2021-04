Basar für den guten Zweck in Rheurdt : 2400 Euro für Spielgeräte in Indien und Afrika

Im Vorfeld hatten die Kita-Kinder fleißig gebastelt. Foto: St. Martinus

Rheurdt Rund 2400 Euro konnten die Kinder der Kitas in Rheurdt, Schaephuysen und Tönisberg für Spielgeräte in Afrika und Indien sammeln.

Mit Kopf und Herz und Händen kann man viel erreichen – das bewiesen nun die Kindertagesstätten der Kirchengemeinde St. Martinus in Rheurdt, Schaephuysen und Tönisberg bei ihren Osterbasaren. Im Rahmen der Maxi-Kinderkirche in den drei Kitas hatten die Kinder vom schlechten Zustand der Spielgeräte in den Kindergärten der Partnergemeinden in Tansania (Rheurdt/Schaephuysen) und Indien (Tönisberg) gehört und dazu entsprechendes Film- und Fotomaterial gesehen. Schnell war klar: Da muss geholfen werden! Ein Fastenprojekt wurde gestartet.

Unter dem Motto „Mit Kopf und Herz und Händen schaffen wir für Afrika und Indien“ startete man dieses Projekt. Mit Feuereifer wurde gemalt, gebastelt und gewerkelt. Alle Kinder und Erzieher waren fleißig und sogar die Eltern und Großeltern halfen mit, wieder andere Gemeindemitglieder spendeten das benötigte Material. Im Rahmen zweier „Osterbasare á la Corona“ in den Kirchen St. Nikolaus in Rheurdt und St. Antonius in Tönisberg sowie einer kleineren Version in der Kita St. Hubertus in Schaephuysen wurden dann die Werke gegen eine Spende für Afrika oder Indien eingetauscht. Die Besucher konnten dabei durch die Kirchen wandeln und sich auf dem Weg schöne Werke aussuchen und mitnehmen. Wer weder Korb noch Tasche dabei hatte, dem wurde eine Papiertasche von den Erzieherinnen und Erziehern gereicht.

Anhand von Bildern auf einer Bilderwand konnten sich die Besucher darüber hinaus informieren, wie es in den Kitas der Partnergemeinden aussieht. Am Ende des Rundgangs stand eine Spendenbox bereit, in die jeder kontaktlos spenden konnte.

Am Ende gab es viele frohe Gesichter und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Bisher kamen in St. Antonius für den Kindergarten vom Projekt Mount Rosary in Manela etwas über 700 Euro zusammen. In St. Nikolaus Rheurdt und St. Hubertus Schaephuysen wurden für den Kindergarten in Mbigili 1700 Euro gespendet.