Coronaschutzverordnung untersagt Großveranstaltungen bis Ende Mai : Klompenball und Vluyner Mai müssen ausfallen

Neukirchen-Vluyn Zum zweiten Mal werden der Vluyner Klompenball und die Kirmes coronabedingt verschoben. Der amtierende Klompenkönig, Thorsten Langhorst, bleibt so lange im Amt.

Für den Chef der Klompenfreunde, Holger Teller, ist damit frühzeitig eine klare Situation geschaffen worden. „Der Bürgermeister freut sich schon jetzt auf einen Klompenball in bekanntem Format im nächsten Jahr. Gesundheit geht immer vor“, so Teller. Die Klompenfreunde hatten aus den eigenen Reihen einen ihrer Klompenkönige an Covid 19 verloren. Im RP-Gespräch schilderte Teller seine Bedenken, aber auch seine Sorgen. „Eine Planung im Vorfeld wäre schon wegen der wechselnden Verordnungen und Infektionszahlen sehr schwierig bis unmöglich gewesen. Rein rechnerisch hätte nur ein kleiner Kreis von Klompenfreunden feiern können“, skizziert er die Situation. Das Szenario, dass der Klompenball als Infektionsherd ausgemacht werden könnte, sei für ihn unvorstellbar und habe auch in Anbetracht aller Konsequenzen mit Verantwortung für die Gemeinschaft zu tun. „Ich habe mit der Verwaltung und Bürgermeister Köpke die Lage erörtert. Mit der Absage haben wir jetzt klare Verhältnisse“, so Teller. Der amtierende Klompenkönig „Shorty“, Thorsten Langhorst, geht nochmals in die Verlängerung und wird mit drei Jahren wohl die längste Amtszeit erleben. Geselligkeit wird bei den Klompenfreunden groß geschrieben, derzeit läuft alles auf Sparflamme. „Wir hören per Whatsapp von einander und telefonieren“, so Teller. Er hat zwar einen königlichen Nachfolger, der die Kuhkette tragen wird. „Aber zum Klompenball gehören das Frühstück beim scheidenden König und seine Fahrt in der Kutsche zum Festzelt. Wir hoffen auf 2022 und unser volles Programm. Sonst würde uns allen etwas fehlen“, so Teller. Nachgeholt wird 2022 dann das 70-jährige Bestehen der Klompenfreunde, das 2020 gefeiert worden wäre. Und noch ein Jubiläum würde sich anbieten. 1952 kürte Alfred Oswald, der damaligen Vorsitzende, das erste Klompenpaar: Heinz Ramacher und seine Frau Erna.