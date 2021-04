Schnelltesten in Schaephuysen : Testzentrum in Schaephuysen

Rheurdt Ab Freitag besteht die Möglichkeit sich auch in Schaephuysen einem kostenlosen Corona-Schnelltest zu unterziehen. Die physiotherapeutischen Praxis Elithera bietet diesen Service an.

Am Freitag, 9. April, eröffnet in der „Alten Schule“ Schaephuysen in den Räumen des Elithera Gesundheitszentrums, Hauptstraße 50, ein Schnelltestzentrum. Die Teststelle wird von Montag bis Freitag, von 8 bis 19 Uhr, geöffnet sein, auch samstags ist von 9 bis 12 Uhr das kostenlose Schnelltesten möglich. „Wir wollen kostenfreie Schnelltests für jeden anbieten, ohne dafür ins benachbarte Moers oder Krefeld fahren zu müssen“, so Nadine Ingenbleek, Inhaberin der physiotherapeutischen Praxis Elithera. „Und es soll so einfach und schnell wie möglich gehen. Wir rechnen damit, dass die Testdauer nur zwei Minuten beträgt.“ Termine zum Testen im Fünf-Minuten-Takt können unter www.testzentrum-schaephuysen.de gebucht werden. Der Abstrich wird aus dem vorderen Nasenbereich genommen. Das Testergebnis erhält man nach ca. 15 Minuten per Mail. Kunden, die Hilfe bei der Dateneingabe benötigen, werden durch die Rezeption vor Ort unterstützt. Der Test ist kostenlos, so auch die Parkplätze unmittelbar vor der Teststelle, der Zugang zur Praxis ist barrierefrei. Mit dem tagesaktuellen Testergebnis kann man beim Einkaufen, beim Friseur, beim Zoo-Besuch oder für den sicheren Familienbesuch ein zertifiziertes Testergebnis vorweisen. „Mit dem Testangebot möchte ich meinen Beitrag zur Gesundheit in unserer Region leisten – und das in einem angenehmen, modernen Praxisumfeld mit persönlicher Betreuung“, unterstreicht Ingenbleek.