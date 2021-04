Weyershof in Vluynbusch : Gesucht: Paten für Blühstreifen

NEUKIRCHEN-VLUYN Bärbel Scholtheis und Gerd Luyven wollen mithilfe von Sponsoren rund um den Weyershof in Vluynbusch zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen. Ab 50 Quadratmeter Fläche nehmen die Paten an einer Verlosung teil.

Leuchtende Blühstreifen und gutes Blühwetter, das wünscht sich Landwirtin Bärbel Scholtheis auf dem Weyershof in Vluynbusch zusammen mit Lebenspartner Gerd Luyven. Zum wiederholten Mal bringen sie Saatgut in den Ackerboden, der Insekten wie Biene und Co. und wildlebenden Tieren als Lebens- und Schutzraum wie Rückzugsort dienen soll. „Alle reden darüber, wir machen“, so das Motto der beiden Landwirte. Rechnet man beide Projektflächen, die auf ihren Höfen in Kamp-Lintfort und Vluynbusch als Blühstreifen bestellt werden, ergibt sich die stolze Summe von 16.000 Quadratmetern.

Sozialer Zweck Wer sich der Artenvielfalt zuliebe engagieren will, kriegt für zehn Euro eine zehn Quadratmeter große Parzelle vom Blühstreifen. Wer 50 Quadratmeter und mehr sponsert, nimmt an einer Verlosung teil. Jeder Pate bekommt ein Namensschildchen in der Patengalerie. Der Erlös dieser Aktion wird einem sozialen Zweck in Neukirchen-Vluyn gespendet.

Für Naturfreunde, die 50 Quadratmeter und mehr ordern, hat sich Bärbel Scholtheis noch etwas ausgedacht. „Diese Paten nehmen an einer Verlosung teil. Der Preis ist eine Übernachtung in der Ferienwohnung für zwei Personen auf dem Weyershof.“ 85 Quadratmeter mit Blick auf den Niederrhein in einer mit vier Sternen ausgezeichneten Wohnung, das lohnt in jedem Fall. Zur Verwöhneinheit auf dem Land gehören Terrasse, Schwimmteich und Sauna.

„Über die Blühstreifen entsteht Kommunikation zwischen Landwirt und Bürger. Radler und Spaziergänger stoppen oft an der Hofeinfahrt“, sagt die Landwirtin. Dort lädt eine Sitzbank zur Pause sein, Infomaterial steht zur Verfügung. An Themen über den landwirtschaftlichen Betrieb, neue Erlasse, ihre Umsetzung und Folgen mangelt es nicht. Informationen aus erster Hand, warum Blühstreifen für die Insekten- und Tierwelt so überlebenswichtig sind, warum Hunde darin nicht stöbern sollten, kommen an. „So gelingt es im nächsten Schritt, gemeinsam etwas für Natur und Umwelt zu schaffen“, so ihre Erfahrung. Die Resonanz sei positiv. Bis zu 80 Wiederholer im Jahr können nicht irren. Das spezielle Saatgut in drei verschiedenen Zusammenstellungen unterscheidet sich ebenfalls in der Art der Ausbringung, erläutert Landwirt Bernd Luyven. Maschinen säen bis zu drei Zentimeter tief. Per Hand wird nachgearbeitet. Fünf bis sieben Gramm pro Quadratmeter sorgen in der Vegetationsphase für ausreichende Deckung, so die Kalkulation. Bis in den späten Herbst hinein ist bunte Pflanzenvielfalt gesichert. „Garantieren können wir allerdings nicht das Wetter. Hinter uns liegen drei trockene Sommer“, sagt Bärbel Scholtheis. Für Bürgermeister Ralf Köpke eine runde Sache. „Ich habe sofort zugesagt und mache mit. Das Projekt passt zu unserem städtischen Klimaschutzkonzept. Landwirtschaft und Ökologie sind keine Gegensätze“, so Köpke, der auf entsprechendes bürgerschaftliches Engagement setzt, ähnlich wie bei der Aussaataktion gegenüber dem Rathaus in Neukirchen. Sein Tipp: die Patenschaft für einen Blühstreifen rund um den Weyershof ist ebenfalls ein prima Geschenk.