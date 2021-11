Genuss und Lifestyle in Rheurdt : Küche neu erleben beim Steaklieferanten

Geselligkeit spielt beim Table-Konzept ein große Rolle. Foto: Norbert Prümen

Rheurdt Die Zahl 1 spielt bei diesem Konzept eine entscheidende Rolle: ein Tisch, ein Menü, ein Kellner, ein Koch. Der Steaklieferant in Schaephuysen setzt in seiner Feinkosteria auf Genuss pur. Warum das Konzept ankommt.

Von Sabine Hannemann

Die einen kaufen ihre Steaks in Schaephuysen, die anderen Kunden sind Teil einer Genießerrunde beim Steaklieferanten. Geschäftsführer Michael Franz (40) setzt mit seinem Team auf das gemeinsame Geschmackserlebnis und trifft damit ins Schwarze. Seit Oktober bereitet immer Freitag und Samstag ein Profikoch für Gäste ein Menü zu. „Wir waren selber über den so gelungenen Start überrascht“, sagt Leonie Bentzinger. Die 28-jährige Projektmanagerin begleitet die Gäste durch den Abend. Das Konzept ist einfach wie überzeugend. An einem schön gedeckten Tisch, der in der Form auch dem Logo entspricht, treffen Menschen aufeinander, die sich ein Menü schmecken lassen. „Das Menü bleibt einen Monat lang im Angebot“, erklärt sie.

Zwölf Gäste haben an einem Tisch ihren Platz, werden von einem Kellner bedient. In diesem Fall Rafael, der zum Menü die begleitenden Weine empfiehlt und ausschenkt, sich um den Service am Tisch kümmert. Küchenchef Rainer Goebbels ist Herrscher über Pfannen und Töpfe, der das Fünf-Gang-Menü zubereitet. Den Starter macht die Suppe Tom-Kai-Gai mit Hähnchenspieß, gefolgt von Wildfanggarnelen, Pulpo und schottischem Lachs auf herbstlichem Salat. Beim Zwischengang schmecken raffiniert angerichtete italienische Nudeln. Der vierte Gang konzentriert sich dann auf den Fleischgenuss in Spitzenqualität. Das Menü endet klassisch mit einem Dessert. Kostenpunkt 79 Euro, ohne Getränke. „Wir erleben sehr gesellige Runden“, so Leonie Bentzinger. Oft lernen sich die Gäste am Tisch erst kennen und kommen sofort ins Gespräch. Auch Gruppen können den Steaktisch für einen Abend buchen.

Wildfanggarnelen, Pulpo und schottischem Lachs auf herbstlichem Salat. Foto: Norbert Prümen

Die gesellige Atmosphäre ist das Geheimnis. „Das ist wie ein Treffen mit Freunden zu Hause in der Küche. Die Gespräche gehen über den Tisch quer. Und dieses Gefühl des Zusammenseins wollen wir mit unserem Konzept zelebrieren“, so die 28-Jährige. Direkten Einblick gibt es auch auf das Küchengeschehen mit Blick in die Pfannen. „Wir haben gemeinsam mit dem örtlichen Küchenbauer Theis individuell planen können“, so Leonie. Gäste schauen begeistert zu, lassen sich Tipps geben, fragen nach. „Unser Anliegen ist einfach, dem Gast einen wirklich schönen Abend zu bereiten. Und wir merken, wie glücklich sie auch sind, nach den Corona-Einschränkungen in Gesellschaft auszugehen.“ Das Table-Konzept sei die optimale Ergänzung zum Ladengeschäft, in dem es ebenfalls Geschenkgutscheine für den Genussabend gibt.

Der Schaephuysener Standort ist bislang der einzige von fünf Verkaufsstellen mit Erlebnisrestaurant. Im November stehen Ente und Gans auf dem Menüplan in herbstlicher Begleitung, wie Maronensüppchen, Rotkohl, Klößen und dem Bratäpfel zum Schluss. Kostenpunkt: 59 Euro.