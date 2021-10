Kirchenleben : Wahlen zum Pfarreirat und Kirchenvorstand in den Pfarreien

Bei den katholischen Kirchengemeinden stehen Wahlen an. Foto: Dekanat Geldern

Gelderland Die „Allgemeine Briefwahl“ findet in den Pfarreien St. Anna in Issum und Sevelen, St. Dionysius in Kerken, St. Maria Magdalena in Geldern, St. Peter und Paul in Straelen und in St. Marien in WachtendonkWankum-Herongen statt.

In den katholischen Pfarrämtern der Pfarreien im Dekanat Geldern haben in den vergangenen Tagen die Postboten Tag für Tag mehrere Hundert farbige Briefumschläge abgeliefert, in denen sich die Briefwahlunterlagen für die Pfarreirats- und Kirchenvorstandswahlen befinden. Am Samstag und Sonntag, 6. und 7. November, finden in allen nordrhein-westfälischen Bistümern die Wahlen zu den Pfarreiräten und Kirchenvorständen statt.

Das sind zwei wichtige Gremien in den Kirchengemeinden. Pfarreiräte kümmern sich um seelsorgliche Belange. Der Kirchenvorstand ist für die Verwaltung in der Pfarrei verantwortlich. Fünf von sechs Pfarreien haben sich aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr für eine „Allgemeine Briefwahl“ entschieden. Das bedeutet, dass alle Wahlberechtigten aus der Pfarrei ab Ende Oktober die Wahlunterlagen ins Haus geliefert bekommen. Wahlberechtigt für den Pfarreirat sind Katholiken ab dem 14. Lebensjahr. Für das aktive Wahlrecht für den Kirchenvorstand gilt ein Mindestalter von 18 Jahren.

