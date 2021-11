Feuerwehr Rheurdt : Erster Spatenstich für das Feuerwehrhaus

Neukirchen-Vluyn Im Frühjahr 2023 soll der Bau des 800 Quadratmeter großen Gebäudes abgeschlossen sein, über dessen Standort es eine lange Diskussion gegeben hatte. Es ist das größte Bauprojekt des Ökodorfs in diesem Jahrzehnt.

Diese Geschichten sind bald Geschichte. Am Dienstagabend war erster Spatenstich für das neue Feuerwehrgerätehaus, das bis zum Frühjahr 2023 auf dem Marktplatz zwischen dem alten Feuerwehrgerätehaus und der Aldekerker Straße entsteht. „Was lange währt, wird endlich gut“, sagte Bürgermeister Dirk Ketelaers beim symbolischen ersten Spatenstich am späten Dienstagnachmittag, zu dem 50 Feuerwehrleute aus allen Einheiten im Gemeindegebiet sowie Ratsmitglieder und Verwaltungsmitarbeiter gekommen waren. Damit spielte der nicht mehr aktive Feuerwehrmann auf die lange Vorgeschichte an. Diese begann 2010, als Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen erstmals auf einer Feuerwehrversammlung einen Neubau ins Gespräch brachte. Hintergrund waren strengere Vorgaben durch den Brandschutzbedarfsplan und die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen für die Sicherheit von Feuerwehrleuten. Eine Diskussion um die Standorte begann, die auch nicht abgeschlossen war, als 2017 ein Gutachter die Vorteile von einem Standort in Schaephuysen und einem in Rheurdt vortrug, um so die Überlegungen für einen zentralen Standort zwischen den beiden Gemeindeteilen zu verwerfen. Nur mit zwei Standorten sei mit einer hohen Quote eine Hilfsfrist von acht Minuten zu erreichen. „Am neuen Standort sind wir sichtbar“, sagte am Dienstag Feuerwehrleiter Markus Gehrmann. „Die Feuerwehr hat einen Ortsbezug.“ So begann 2017 die konkrete Planung. Die Politik entschied, das Sonsbecker Architekturbüro Christian Mummert zu beauftragen, das bereits mehrere Feuerwehrhäuser in der Umgebung gebaut hat. Es ist auch für die Bauaufsicht zuständig. „Das Gebäude entspricht hohen energetischen und ökologischen Standrads“, berichtete der Architekt beim ersten Spatenstich, dem in den nächsten Tagen die Herstellung der Bodenplatte folgt. So soll das Dach des Gebäudes begrünt werden, unter dem sich auf zwei Geschossen 800 Quadratmeter befinden. Auf dem Dach wird eine 130 Quadratmeter große Photovoltaikanlage stehen, die Strom für eine Zwei-Luftwärmepumpe erzeugt, die das Gebäude wärmen, aber auch kühlen kann – zum Beispiel die Schulungs- und Büroräume im Obergeschoss oder die Umkleide- und Sanitärräume im Erdgeschoss.