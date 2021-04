Für Impfungen von über 60-Jährigen : Kreis Wesel sucht weitere impfbereite Hausarztpraxen

Kreis Wesel Aktuell stehen dem Kreis noch weitere Impfdosen von Astrazeneca für die Impfung der über 60-Jährigen zur Verfügung. Die Sonderimpfung ist aufgrund einer Vorgabe des Landes zunächst nur bis zum 14. April möglich. Das Impfzentrum in Wesel ist ausgelastet.

Am Donnerstag, 8. April, wird das Impfzentrum des Kreises Wesel rund 3700 Dosen des Impfstoffs Astrazeneca an rund 40 Hausarztpraxen im Kreis Wesel verteilen, die bereits ihre Bereitschaft zur Beteiligung an der Sonderimpfaktion der über 60-Jährigen erklärt haben. Das hat der Kreis Wesel am Mittwoch mitgeteilt. Aufgrund der Altersstruktur der Bevölkerung im Kreisgebiet stünden dem Kreis aktuell noch weitere Impfdosen von Astrazeneca für die Impfung der über 60-Jährigen zur Verfügung, heißt es. Die Sonderimpfung mit Astrazeneca für Personen über 60 Jahren sei aufgrund einer Vorgabe des Landes zunächst nur bis einschließlich Mittwoch, 14. April, möglich. Die im Impfzentrum bis dahin zur Verfügung stehenden Termine seien komplett ausgebucht.