Verkehr : Rheurdter Politik will Tempo 30

Rheurdt Im Rat diskutierten die Mitglieder darüber, ob es richtig sei, dem neuen Beirat für Verkehr das Thema Geschwindigkeit der Ortsdurchfahrten zu übertragen, weil sich der Landesbetrieb Staßen NRW bislang dagegenstellte.

„Politik ist ein starkes langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich.“ Max Weber (1864 bis 1920) hat diesen Satz vor gut 100 Jahren festgehalten, der auch auf die Ortsdurchfahrten in der Ökogemeinde zutrifft. Politik und Verwaltung versuchen seit Jahrzehnten, die Geschwindigkeit auf der Rathausstraße in Rheurdt und der Hauptstraße in Schaephuysen zu begrenzen. Nur für einen kurzen Abschnitt gelang es. Vor der Kirche St. Hubertus in Schaephuysen ist das Tempo auf 30 Kilometer pro Stunde begrenzt.