Rheurdt : Das wird die neue Rheurdter Altstadtleuchte

Rheurdt Nach einer Bürgerumfrage hat sich der Rat für „Lampentyp 2“ entschieden. Die FDP sieht das Ergebnis kritisch. Die Liberalen hätten lieber einen anderen Lampentyp in Rheurdt gesehen.

Die „Altstadtbeleuchtung“ in Rheurdt bleibt ein Thema, das bei Gesprächen auf der Straße genauso heiß diskutiert wird wie in den sozialen Netzwerken. Viele wollen die heutigen Düsseldorfer Altstadtleuchten, die defekt sind und viel Energie verbrauchen, durch neue Düsseldorfer Altstadtleuchten ersetzt wissen. Letztere verbraucht mit LED-Technik weniger Energie und lässt sich zwischen 22 Uhr nachts und 5 Uhr morgens insektenfreundlich herunterdimmen. Doch eine solche Leuchte gehörte nicht zu den drei Musterleuchten, die seit Anfang Oktober am Meistersweg installiert sind. Interaktiv konnten die Rheurdter abstimmen, wie der Burgerpark und die Rathausstraße in Rheurdt sowie die Hauptstraße in Schaephuysen zukünftig erhellt werden sollen.