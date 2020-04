Erziehungsverein : Grüße an die Bewohner des Jorissen-Hauses

Neukirchen-Vluyn Bunt gemischte Osterkörbe mit Briefen, Bildern und selbstgebastelten Ostergrüßen überreichten Sandra Schmitz und Markus Brich aus dem Kinder- und Jugenddorf an Bärbel Tavenrath vom Sozialen Dienst im Matthias-Jorissen-Haus.

„Unsere Bewohner freuen sich sehr darüber, dass viele Menschen an sie denken und selbst gestaltete Bilder und kleine Geschenke vorbeibringen“, sagt Bärbel Tavenrath. Der soziale Dienst im Matthias-Jorissen-Haus ist zurzeit sehr gefordert. „Wir sind sehr froh, dass die Senioren den Besuchsstopp so besonnen und verständig im Alltag akzeptieren. Wir werden die Ostergrüße nun in jedes Zimmer bringen. Am Ostersonntag spielen zwei Posaunenspieler um 10 Uhr im Garten geistliche Lieder. So haben wir auch ohne Ostergottesdienst eine österliche Stimmung zum Auferstehungsfest.“