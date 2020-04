Virtuelle Ausstellung : Historische Ostergrüße aus dem Museum

on Josef Pogorzalek In Zeiten der Corona-Schließung setzt das Museum Neukirchen-Vluyn auf Angebote im Internet. Los geht es mit einer virtuellen Ausstellung alter Osterkarten.

Neue Zeiten erfordern neue Ideen – nach diesem Motto versucht das Museum Neukirchen-Vluyn das Beste aus der Corona-Krise zu machen. Museumsleiterin Jutta Lubkowski hat die vergangenen Tage und Wochen dazu genutzt, das umfangreiche Archiv des Museums zu sichten. „Das Museum ist über 40 Jahre alt, da sammelt sich einiges an“, sagte sie am Dienstag. Fündig wurde sie unter anderem in der Postkartensammlung des Hauses. Wunderschöne alte Ostergrußkarten fielen ihr in die Hände. Daraus wird nun die erste virtuelle Ausstellung des Museums. Ab Karfreitag werden die Osterkarten nach Themen geordnet im Netz zu sehen sein. Für die technische Umsetzung sorgt Museumsmitarbeiterin Doninique Walraevens. „Wir brüten die Ideen gemeinsam aus“, sagte Lubkowski.

„Die Kartenwünsche kamen mit Beginn des 20. Jahrhunderts auf, um den üblichen persönlichen Besuch zu Feierlichkeiten zu ersetzen“, so die Museumsleiterin weiter. Das passe so recht in die heutige Zeit, in der persönliche Osterbesuche wegen der Corona-Ansteckungsgefahr wohl seltener stattfinden werden als sonst. Das Muesumsteam will demnächst weitere virtuelle Angebote ins Netz stellen. Zum Beispiel einige der Sonderausstellungen, die im Museum früher zu sehen waren, etwa die über die „Franzosenzeit“ am Niederrhein. „Die Ausstellungen sind in Fotos und Texten gut dokumentiert“, sagte Lubkowski.