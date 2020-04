Ansturm auf Lebensmittel : Ostereinkäufe: Bitte nicht alle auf einmal

Bei Real in Hülsdonk achtet Ali Biryar darauf, dass nicht zu viele Menschen das Geschäft betreten und sich alle die Hände desininfizieren. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Grafschaft Lebensmittelhändler empfehlen außerhalb der Stoßzeiten einzukaufen. Der Warennachschub sei gesichert.

Von Sabine Hannemann

Zwei Tage Zeit bleiben, sich mit Lebensmitteln zum Osterfest zu versorgen. Die Lebensmittelgeschäfte wie Einzelhändler rechnen mit starkem Andrang. Daher appellieren sie, Einkäufe gut zu takten, um größere Menschenansammlungen an den Eingängen und Kassen zu vermeiden. Das bedeutet, nicht zur Mittagszeit oder in der Zeit nach Feierabend, also ab 18 Uhr.

Mit der Corona-Krise hat sich das Einkaufsverhalten geändert. „Kunden kaufen größere Mengen bis zu zwei Mal in der Woche“, hat Sven Dekker beobachtet. Der Verkaufsleiter ist verantwortlich für die Edeka-Märkte in Vluyn, Neukirchen und Kapellen. „Die Versorgung ist gesichert“, so Dekker. Lediglich bei Toilettenpapier, Mehl und Hefe gibt es Engpässe. „Über die Bäckerei Büsch, die bei uns im Haus den Filialbetrieb hat, bekommen wir Mehl und Hefe für unsere Kunden“, so Dekker. Um einen ruhigen Ablauf zu gewährleisten, ist Security im Einsatz. „Wichtig ist uns die gegenseitige Rücksichtnahme. Jeder Kunde kann dank Einkaufswagen den Mindestabstand einhalten. Die Freude ist groß, wenn Kunden die Leistungen unserer Teams loben“, so Dekker.

Info Hühnerprodukte direkt vom Hof Öffnungszeiten Am Karfreitag und Ostermontag haben alle Geschäfte geschlossen. Samstag gelten die üblichen Öffnungszeiten. Frische Eier gibt es auch bei den Hofverkaufsstellen, beispielsweise auf dem Paschenhof (mit Frischmilch) in Neukirchen der Familie Leuchtenberg, Paschenweg, in Vluyn an der Nieper Straße vom Hühnermobil der Familie Beeker und gegenüber auf dem Hof von Familie Schürmann.

Ähnlich die Lage im Rheurdter Netto-Markt, wie Verkaufsleiter Maurice Büchner bestätigt. „Wir bekommen an den beiden Tagen genügend Waren geliefert und haben ausreichend Obst, Gemüse, Fleisch und Grillfleisch sowie Frühstückszutaten aus dem Kühlregal.“ Verständnis bringen die Kunden mit. Büchner: „Sie haben verstanden, dass es nicht an uns liegt, wenn ein Artikel mal nicht verfügbar ist.“

Regen Betrieb erwarten die Real-Märkte an den Standorten Moers und Kamp-Lintfort. Auch dort gilt: Waren gibt es ausreichend. Wie die Düsseldorfer Firmenzentrale mitteilte, gehe es darum, das Einkaufsgeschehen zu entzerren. Daher wurde an der Frischetheke bis vor wenigen Tagen ein Vorbestellservice angeboten. „Neue Lieferungen werden umgehend in die Regale geräumt. Für manchen Artikel gilt die haushaltsüblichen Abgabe. Wir bitten unsere Kunden, aufeinander Rücksicht zu nehmen und den einfachen Regeln in Corona-Zeiten zu folgen, um einen Einkauf so sicher wie möglich zu gestalten“, sagt Unternehmenssprecher Frank Grüneisen. Auch er rät, früh, wenn möglich alleine, einzukaufen. Die Rückgabe von Leergut im Getränkemarkt empfiehlt er nach Ostern, um Warteschlangen zu vermeiden. „Durch einfache Maßnahmen lässt sich die Zahl der Kunden, die sich gleichzeitig im Markt aufhalten, einfach reduzieren. So entsteht eine sichere Umgebung für den Kunden und unsere Mitarbeiter“, so Grüneisen.

Anderswo muss der Einzelhandel improvisieren. „Für uns ist die Lage ganz schwierig“, sagt Heinz-Gerd Pannenbeckers, Inhaber des Hülsdonker Blumengeschäfts Blümchen. „Fast nichts mehr ist lieferbar. Die Einkaufshallen in Herongen und Oberhausen sind völlig leer. Für uns eine Katastrophe. Für uns Floristen sind Ostern und Muttertag sonst die umsatzstärksten Termine.“