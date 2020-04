Corona-Krise in Meerbusch : „Verein engagiert“ startet Osteraktion gegen Einsamkeit

Meerbusch Der Verein will Grußkarten an Senioren versenden und hofft dabei auf die Unterstützung von Bürgern.

Für Senioren und Risikopatienten bedeutet das derzeitige Kontaktverbot aufgrund des Coronavirus eine große Einschränkung. Der „Verein engagiert“ unterstützt Betroffene in Lank-Latum und weiteren Teilen des Meerbuscher Stadtgebiets deshalb bereits seit drei Wochen mit einem Einkaufsservice. Unter dem Motto „Gemeinsam gegen einsam“ möchte er nun mit einer Osteraktion ein weiteres Zeichen setzen und ruft dazu auf, den älteren Mitmenschen in den örtlichen Senioreneinrichtungen Ostergrüße zu senden.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter, überwiegend Jungen und Mädchen im Alter von zehn bis 18 Jahren, sammeln alle kreativen Gaben, sortieren diese und lassen sie den Lanker Einrichtungen und betroffenen Senioren – natürlich kontaktfrei – rechtzeitig vor Ostern zukommen. Für die Abgabe der Ostergrüße gibt es zwei Zeitfenster: Gründonnerstag, 9. April, von 16 bis 18 Uhr und Karfreitag, 10. April, von 10 bis 11 Uhr, jeweils in der Geschäftsstelle des „Verein engagiert“ am Marktplatz, Hauptstraße 18, in Lank-Latum. „Die Kinder sollen ihrer Kreativität einfach freien Lauf lassen. Wir würden uns freuen, dass sich viele beteiligen und den Senioren so das Osterfest ein wenig verschönern“, sagt Ideengeberin Maike Dieckmann.