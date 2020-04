GRAFSCHAFT : Ostern in diesem Jahr mal ganz anders

„Hoffnung to go“ gibt es rund um die evangelische Dorfkirche Kapellen. Foto: Kirchenkreis Moers

GRAFSCHAFT Viele Kirchengemeinden haben kreative Wege gefunden, um trotz der Corona-Krise gemeinsam das Osterfest zu feiern.

Ostern ist für Christen die wichtigste Zeit des Kirchenjahres. Wegen des Corona-Virus kann dieses besondere Fest in diesem Jahr nicht wie gewohnt gefeiert werden. Damit Ostern dennoch nicht ausfällt, haben sich die Kirchen viele Aktionen einfallen lassen, um die Gläubigen dennoch zu erreichen. So werden am Ostersonntag, 12. April, in ganz Nordrhein-Westfalen von 9.30 bis 9.45 Uhr die Glocken aller evangelischen und katholischen Kirchen gemeinsam läuten. Das ökumenische Geläut soll gerade in Zeiten der Corona-Krise die österliche Freude über den Sieg des Lebens zum Ausdruck bringen. Nachdem keine regulären Gottesdienste möglich sind, ist dieses gemeinsame Zeichen am höchsten christlichen Fest umso wichtiger.

Auch die Gemeinden vor Ort waren kreativ. So zum Bespiel die evangelische Kirchengemeinde Rheinkamp: Mit Hochdruck arbeiten die Mitarbeiter sowie viele weitere fleißige Helfer daran, einen Ostergruß in die 7400 Haushalte der 10.000 Gemeindemitglieder zu schicken. Tausende Exemplare wurden dazu eingetütet und adressiert. „Somit wollen wir, wenn wir uns schon nicht in Gottesdiensten sehen, ein Zeichen der Hoffnung und für Mut geben, damit wir merken, dass wir trotz der Distanz zueinander gehören und füreinander einstehen“, erklärt Pfarrerin Dorothea Mathies stellvertretend für das Pfarrteam die Idee. Den Ostergruß haben Dorothea Mathies, Barbara und Ulrich Weyand, Thorsten Kämmer und Anja Hartmann gemeinsam erstellt.

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde Kapellen haben „Hoffnungsverse“ aus der Bibel gestaltet. Auf Leinen rund um die Dorfkirche hängen diese Verse aus. Jede und jeder darf für sich, auch für den Nachbarn, einen Hoffnungsvers mitnehmen. Auf dem Pflaster vor der Kirche ist ein großes Straßenbild entstanden. Dieses weist auf die Aktion hin. Die Aktion „Hoffnung to go“ geht noch bis Ostern.

Eine von vielen fleißigen Helferinnen und Helfern der evangelischen Kirchengemeinde Rheinkamp. Die Kirchengemeinde will einen Ostergruß in die 7400 Haushalte der 10.000 Gemeindemitglieder schicken. Foto: Kirchenkreis Moers

Allen Menschen, die Ostern nicht in die Kirche kommen können, bringen Engagierte aus der katholischen Kirchengemeinde St. Martinus in Moers am Ostersonntag eine Ostertüte vorbei. In dieser Ostertüte befinden sich unter anderem eine gesegnete Osterkerze und das Osterevangelium. Wer von diesem Angebot Gebrauch machen will, meldet sich bis spätestens um 12 Uhr am heutigen Donnerstag (9. April) im Pfarrbüro unter 02841 73045.

Außerdem öffnet die Kirchengemeinde am Karfreitag und Ostersonntag in der Zeit von 14 bis 17 Uhr folgende Kirchen zum Gebet: St. Lucia (Gärtnerstraße 29), St. Marien (Königsberger Straße 21) und St. Martinus (Leuschnerstraße 25). Es wird darauf geachtet, dass ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten wird, außerdem ist die Zahl der Personen, die gleichzeitig im Kirchenraum sein dürfen, begrenzt.

Auf der Homepage der katholischen Kirchengemeinde St. Quirinus in Neukirchen-Vluyn (www.st-quirinus-neukirchen-vluyn.de) hat Pfarrer Andreas Fink eine Anleitung zusammengestellt, damit die Gläubigen und ihre Familien trotz der veränderten Situation die Kar- und Ostertage gestalten können. Darin gibt er kreative Anregungen, wie die einzelnen Feiertage zuhause mit kleinen Ritualen und Gebeten begangen werden können und gibt Hinweise auf kleine Aktionen, die in und an den Kirchen St. Quirinus und St. Antonius stattfinden.

Am Karsamstag werden nach Sonnenuntergang in den Kirchen die Osterkerzen gesegnet und entzündet. Sie leuchten in der Osternacht. Am Ostersonntag ist der Vorraum der beiden Kirchen von 9.30 bis 19 Uhr geöffnet. Das Licht der Osterkerze kann in diesem Zeitraum abgeholt und mit nach Hause genommen werden. Außerdem soll der Bauzaun an der Antoniuskirche sich in einen Regenbogen verwandeln. Dazu sind die Menschen aufgerufen, Stoffreste in den Regenbogenfarben bei einem Spaziergang zum Turm der Antoniuskirche mitzubringen und diese dann an den Bauzaun zu knoten.