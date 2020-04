Corona und seelische Erkrankungen : Krankheitsbilder können sich jetzt verstärken

Moers Die Corona-Krise mit den einhergehenden Kontakteinschränkungen führt bei vielen Menschen zu Einsamkeit und Ängsten. Für Menschen mit seelischen und psychischen Problemen bedeutet die soziale Isolation und das Aussetzen von Routinen während der Corona-Krise ein besonderer Einschnitt.

Das Zusammenbrechen der Alltagsstrukturen und eine ungewisse Situation sind für sie schwerer zu ertragen. Das weiß auch Susanne Rauch, sie leitet den Fachdienst Sozialpsychiatrisches Zentrum - Kontakt- und Beratungsstelle, des Caritas Verbands Moers-Xanten. „Die Werkstätten und Tageseinrichtungen haben geschlossen und auch andere Angebote finden nicht statt“, so Rauch. „Viele unserer Klienten leben alleine. Gerade die soziale Isolation kann Krankheitsbilder weiter verstärken.“ Alleine, ohne stabilisierende Routinen und mit viel Zeit zum Grübeln, steige die Gefahr, sich in bedrückende Gedanken zu verlieren. „Viele leiden an Einsamkeit, Depressionen oder gar Psychosen. Das Thema Corona ist da besonders bedrohlich“, so Rauch. Bei vielen würde sich die Krankheit dadurch verschlechtern, und gleichzeitig würde die Versorgung schlechter. Viele Klienten hätten außerdem Probleme mit Behörden, die jetzt auch geschlossen haben. „Auch wenn Behörden noch telefonisch erreichbar sind, stellt es oft eine Hürde da, Dinge am Telefon zu besprechen.“