286 Infektionen bis Montagmittag : Corona-Infektionen weiter gestiegen – weiterer Todesfall im Kreis Wesel

Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Kreis Wesel Ein 94 Jahre alter Mann aus Neukirchen-Vluyn ist am Wochenende verstorben. Einen ersten Coronafall gibt es nun auch in der Justizvollzugsanstalt in Moers-Kapellen.

Seit dem vergangenen Wochenende gibt es im Zusammenhang mit dem Coronavirus einen dritten Todesfall im Kreis Wesel. Wie der Kreis am Montagmittag mitteilt, starb ein 94 Jahre alter Mann aus Neukirchen-Vluyn, der sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. Bis zu seiner Erkrankung habe er in einer Mietwohnung gelebt, heißt es.

Derweil ist die Zahl der Corona-Fälle im Kreis Wesel weiter gestiegen. Die Kreisverwaltung teilt täglich zur Mittagszeit die neuen Zahlen mit. Bis Montag wurden laut Gesundheitsamt 286 Infektionen nachgewiesen (Stand: 6. April, 12 Uhr). Zum Vergleich: Am Freitag lag die Zahl zur selben Zeit bei 267 Fällen.

154 der 286 erkrankten Personen gelten inzwischen als genesen. Sie seien aus der Quarantäne entlassen worden, erklärte der Kreis Wesel.

Einen ersten Coronafall gibt es nun auch in der Justizvollzugsanstalt in Moers-Kapellen. „Es ist richtig, dass es in der dortigen JVA einen Gefangenen gibt, der positiv auf COVID-19 getestet worden ist“, sagte eine Sprecherin des NRW-Justizministeriums auf Anfrage unserer Redaktion. „Er befindet sich nun in Quarantäne in der Justizvollzugsanstalt. Vier weitere Gefangene sind als Kontaktpersonen der Kategorie I – nach der Definition des Robert-Koch-Instituts – ebenfalls in Quarantäne genommen worden. Hier liegt noch kein Testergebnis vor.“

Moers und Dinslaken haben nach wie vor die meisten Corona-Fälle, Xanten und Sonsbeck die wenigsten. In Alpen gelten alle Erkrankten als genesen. Für die einzelnen Städte und Gemeinden werden folgende Zahlen gemeldet.

Alpen Nachgewiesene Infektionen: 5, davon genesen: 5. In Alpen gibt es aktuell somit keine erkrankte Person.

Dinslaken Nachgewiesene Infektionen: 41, davon genesen: 22. Gestorben: 1.

Hamminkeln Nachgewiesene Infektionen: 23, davon genesen: 8.

Hünxe Nachgewiesene Infektionen: 22, davon genesen: 16.

Kamp-Lintfort Nachgewiesene Infektionen: 13, davon genesen: 6. Gestorben: 1.

Moers Nachgewiesene Infektionen: 54, davon genesen, 31.

Neukirchen-Vluyn Nachgewiesene Infektionen: 26, davon genesen: 8. Gestorben: 1.

Rheinberg Nachgewiesene Infektionen: 16, davon genesen: 9.

Schermbeck Nachgewiesene Infektionen: 18, davon genesen: 13.

Sonsbeck Nachgewiesene Infektion: 3, davon genesen: 1.

Voerde Nachgewiesene Infektionen: 33, davon genesen: 18.

Wesel Nachgewiesene Infektionen: 30, davon genesen: 16.

Xanten Nachgewiesene Infektion: 2, davon genesen: 1.