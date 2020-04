Kirche in Mönchengladbach : Kirche und Ostern in Zeiten von Corona

Mönchengladbach Virtuelle Gottesdienste, ökumenisches Geläut oder offene Kirchen: So erreichen die Kirchen an Ostern ihre Gemeinden in Zeiten der Corona-Krise.

Ostern ohne Besuch in der Kirche – für alle Christen in der Stadt wird das 2020 zur Wirklichkeit. Die Kirchen tun dennoch viel, um nah bei den Gläubigen zu sein. Pfarrer Klaus Hurtz, Leiter der Regionen, und der evangelische Superintendent Dietrich Denker rufen die Mönchengladbacher in einem gemeinsamen Ostergruß zur Zuversicht auf:

„Die Glocken unserer Stadt begleiten uns durch das Leben. Ihr Geläut erfreut zur Taufe, empfängt uns zur Erstkommunion oder Konfirmation, besiegelt unser Eheversprechen, erklingt bei unseren Lebens- und Kirchenfesten und schenkt das letzte Geleit. Auch in diesen schwierigen Zeiten schaffen die Glocken Nähe trotz räumlicher Ferne, Nähe zu Gott und zueinander. Sie rufen uns zum gemeinsamen Gebet und zur häuslichen Andacht. Wenn sie in den Ostertagen festlich ertönen, können sie uns in diesem Jahr nicht in die Kirchen einladen. Doch sie verkünden uns allen: Das Leben triumphiert!

Diese Gewissheit ist die eigentliche Freude des Osterfestes: nicht das Dunkel sondern das Licht, nicht die Angst sondern die Hoffnung, nicht die Begrenzung sondern die Freiheit, nicht die Endlichkeit sondern die Ewigkeit siegen. Daher dürfen wir über Zäune und Mauern hinweg, von Balkonen und Erkern herab, aus Fenstern und Türen heraus, über Straßenseiten hinüber uns den alten Ostergruß zusprechen: „Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!“ Mit dieser Osterfreude wagen wir zuversichtlich und mutig Miteinander das Morgen!“

Trotz Coronavirus bemühen sich die christlichen Gemeinden in Mönchengladbach und Umgebung, den Menschen in dieser schwierigen Zeit beizustehen. Aufgrund der aktuellen Lage und dem bevorstehenden Osterfest, greifen viele Gemeinden auf kreative Lösungen zurück. Von Webradios, Livestreams, Online-Impulsen bis hin zu Anleitungen für Haus-Gottesdienste. Aber die Kirchen sind nicht nur über das Internet aktiv, viele Kirche öffnen weiterhin ihre Pforten für Gläubige aller Religionen. Wir geben einen Überblick über diverse Angebote in der Karwoche.

Glockengeläut Als Zeichen der Solidarität sollen am Ostersonntag in den evangelischen und katholischen Kirchen von 9.30 bis 9.45 Uhr die Glocken läuten. Das ökumenische Geläut soll gerade in Zeiten der Corona-Krise die österliche Freude über den Sieg des Lebens zum Ausdruck bringen. Doch nicht nur an Ostern erklingen die Glocken, täglich um 19.30 Uhr läuten in der gesamten Stadt alle katholischen und evangelischen Kirchen weiterhin gemeinsam ihre Glocken.

Live-Angebote Einige Kirchen bieten an diesen Tagen auch Livestreams der Ostergottesdienste an:

Die Gemeinschaft Sant‘Egidio übertragt seine Gebete und Gottesdienste über die Homepage www.santegidio.de, die einzelnen Gebete und Gottesdienste werden zeitgleich auf deutsch übersetzt. In der Osterwoche werden am Donnerstag, 9. April, 19 Uhr, sowie Freitag, 10. April, 21 Uhr, und Sonntag, 12. April, 11 Uhr, die Gottesdienste live übertragen.

In Korschenbroich werden an den Ostertagen einzelne Gottesdienste live zu verfolgen sein. Unter

www.unges-pengste.de können Gläubige am Gründonnerstag um 18.30 Uhr, Karfreitag um 15 Uhr und am Karsamstag um 21 Uhr die Wortgottesfeier aus St. Andreas verfolgen.

Die Ev. Kirchengemeinde Korschenbroich bietet zudem für alle drei Bezirke Korschenbroich, Kleinenbroich und Glehn eine Andacht als Audio- oder Video-Datei an. Die Diese Andachten werden an jedem Feiertag, Feiertag jeweils um 9 Uhr unter www.evkiko.de veröffentlicht. Die Geistlichen Impulse sollen hierbei im Fokus stehen, diese werden jeweils von allen Geistlichen nach einander erstellt. Der Gründonnerstag wird von Pfarrer Wehmeier, der Karfreitag von Vikar Kowalski, der Ostersonntag von Pfarrer Grotepaß und am Ostermontag erneut von Pfarrer Wehmeier gestaltet.

Die Pfarrkirche St. Jakobus in Jüchen bietet ein 24-Stunden-Webradio unter radio.lcm-dorftechnik.de/ zum mitverfolgen der Gottesdienste an. Die Sonntagsgottesdienste werden jeweils um 9.30 Uhr übertragen, in der Karwoche werden zusätzliche Inhalte angeboten.

St. Benedikt Mönchengladbach bietet unter www.st.benedikt-mg.de kostenlos eine Anleitung für heimische Ostergottesdienste an. Diese wurde von Pfarrer Wolfgang Acht und dem Kirchenmusiker Stefan Thomas zusammengestellt.

Die Kath. Kirche Mönchengladbach-Neuwerk bietet Gläubigen ebenfalls eine Anleitung für einen Hausgottesdienst für den Ostersonntag an. Dieser ist auf www.bistum-aachen.de/Region-Moenchengladbach/index.html zu finden.

Osterkerze Am Karsamstag werden auf dem Rheydter Marktplatz Osterkerzen von einigen Kirchengemeinden für zu Hause verteilt. Weitere Angebote:

Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) West Zu den Öffnungszeiten der Kirchen können gesegnete Palmzweige und

Osterkerzen abgeholt werden. So bekommt das Osterfest auch in den eigenen vier Wänden eine christliche Färbung.

GdG Rheydt West, Herz Jesu Rheydt Die Kirche ist Karfreitag von 9 bis 17 Uhr geöffnet, Ostersonntag und am Ostermontag von 11 bis 17 Uhr. Kleine Osterkerzen können gegen eine Spende mitgenommen werden. Die Pfarrgemeinde bittet, die Kerze am Karsamstag um 21 Uhr in das Fenster zu stellen.

GdG Südwest Offene Kirchen, Karfreitag (persönliche Kreuzverehrung): Broich, Marienkapelle, 14 bis 17 Uhr; Rheindahlen, Pfarrkirche, 14.30 bis 16 Uhr; Hehn, Pfarrkirche, 14.30 bis 16 Uhr.Gesegnete Tisch-Osterkerzen stehen am Karsamstag in den folgend genannten Kirchen bereit: Broich, Marienkapelle, 10.30 bis 17 Uhr; Rheindahlen, Pfarrkirche, 17.30 bis 18.30 Uhr; Hehn, Pfarrkirche, 14 bis 17 Uhr; Günhoven, Grabeskirche, 10 bis 17 Uhr

Ostergruß Die Christuskirche verschickte knapp 5000 Ostergrußkarten an die Haushaltsvorstände der Christuskirchengemeinde. Diese wurden von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und in Zusammenarbeit mit dem Gemeindebüro erstellt. Zusätzlich wird in der Karwoche ein Film zum Osterfest publiziert. Bestehend publiziert bestehend aus Bildern von der Christuskirche und der dazugehörigen Orgelmusik, gibt es zusätzlich Orgelmusik und anderthalb-minütigen Wortbeiträgen jeweils anderthalb-minütige Wortbeiträge von Pfarrerin Annette Beuschel, Pfarrer Werner Beuschel und Pfarrer Andreas Rudolph. Ehrenamtliche aus der Gemeinde haben den Film gemeinsam erstellt, dieser wird über ekimg.de/christuskirche/ auf Youtube veröffentlicht.

St. Marien wirdGründonnerstag zum Garten Gethsemane. Bis Mitternacht ist die Kirche zum Gebet geöffnet. Karfreitag kann die Passionsgeschichte am Kreuz hinter dem Glaslettner nachgelesen werden. In der Osternacht wird ab 21.45 Uhr der Lichtstrahl des Osterfeuers zum Himmel gesandt, um zu zeigen, dass mit der Auferstehung Himmel und Erde verbunden sind. Ostersonntag steht im Haupteingang die Outdoorkerze mit dem Licht des Osterfeuers, damit Passanten das Osterlicht nach Hause tragen können.

Rat und Hilfe Nicht nur zur Osterzeit sind die Kirchen für ihre Gemeinden da. Die Hauptkirche in Rheydt bleibt weiterhin für die Öffentlichkeit geöffnet, mittwochs von 10 bis 12 Uhr und von 17 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr und sonntags von 10 bis 12 Uhr. Mittwochs wird von 17 bis 19 Uhr jeweils ein Pfarrer vor Ort sein.