Hilfe in Corona-Zeiten : Die Krise meistern – im Videoformat

Die Moerserin Sandra Huppertz hat eine kostenlose Videokonferenzreihe ins Leben gerufen. Foto: Huppertz

Moers Die Moerserin Sandra Huppertz hat eine kostenlose Videokonferenzreihe ins Leben gerufen. Interessierte können sich über Themen wie Meditation, Sport, Ernährung und Liebe in Zeiten von Corona informieren.

Von Jana Sophie Marquardt

Die Corona-Pandemie ist nicht die erste Krise, die Sandra Huppertz (36) bewältigen muss. Als Reiseleiterin hat sie neun Jahre im Ausland gelebt, Betroffene nach Hai-Angriffen betreut, den Menschen Mut gemacht, als der Ausbruch des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull den Flugverkehr zum Erliegen brachte. Beim Arabischen Frühling 2011 wurde sie als eine der letzten Deutschen ausgeflogen. Wenn in ihrer Reisegruppe jemand verstarb, kümmerte sie sich zuerst um die Angehörigen. Gab es eine Trennung im Urlaub, war sie die erste Ansprechpartnerin. Deshalb kann Huppertz gut einschätzen, was Menschen in schwierigen Zeiten Hoffnung und Zuversicht bringt: „Es ist vor allem der Austausch und ein Gefühl von Zusammenhalt“, sagt die 36-Jährige, die heute zertifizierte Trainerin und Coach ist und eine eigene Praxis in Moers betreibt.

Seitdem der Lockdown beschlossen wurde, hat sie darüber nachgegrübelt, wie sie ihren Klienten, aber auch anderen Interessierten Mut machen kann. Eines Nachts kam ihr der Geistesblitz: Eine kostenlose Videokonferenzreihe – über Themen wie Liebe in Zeiten von Corona, Meditation, um die innere Gelassenheit und Zuversicht zu stärken, und Business Yoga. Sie schrieb 13 Kollegen an, nahm ihnen mitten in der Nacht Sprachnachrichten auf, in denen sie ihnen umständlich erklärte, was sie vorhatte. Als am nächsten Morgen alle zusagten, begab sie sich an die Planung. Gemeinsam mit den Kindheits- und Sexualpädagogen, Physiotherapeuten, Yogalehrern, Entspannungs- und Wellnesstrainern, Unternehmensberatern und Ernährungscoaches überlegte sie sich Seminarthemen, legte die Termine fest und richtete alles auf ihrer Webseite www.train-pure.de ein. Seit der vergangenen Woche läuft das Angebot, zwei weitere Wochen sind geplant.

INFO Der Link zur Videokonferenz Adresse Unter www.train-pure.de/produkt/wir-fuer-dich-deine-videokonferenz-reihe/ sind alle Referenten aufgeführt. Ausbildung Sandra Huppertz ist freiberufliche Trainerin und Coach mit weltweiter Auslandserfahrung

Dienstags, mittwochs und donnerstags finden die Live-Konferenzen statt. Wer sich über Huppertz‘ Webseite anmeldet, erhält von der zertifizierten Trainerin einen Link. Der muss zum Seminarstart geöffnet werden – so können die Teilnehmer die Konferenz live verfolgen und haben sogar die Möglichkeit, sie aktiv mitzugestalten. „Jeder ist eingeladen, die Webcam oder auch nur sein Mikrofon anzuschalten, um persönlich mit uns zu kommunizieren“, sagt Huppertz, die bei jedem Seminar dabei ist. Wer das nicht möchte, kann Anregungen über die Chatfunktion geben oder einfach nur zuschauen.