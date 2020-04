Arbeiten in der Corona-Krise : Kommunalpolitik in Moers geht neue Wege

Moers Die Corona-Krise trifft alle. Unsere Redaktion hat bei den Fraktionen im Moerser Stadtrat nachgefragt, ob und wie Kommunalpolitik unter Quarantäne stattfindet.

Stadtrats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen – live und in voller Besetzung: Was in der Kommunalpolitik sonst zum Alltag gehört, findet wegen der Corona-Krise momentan nicht statt. „Das bedeutet jedoch nicht, dass wir nicht tätig sind, im Gegenteil,“ betont Atilla Cikoglu, Fraktionsvorsitzender der Moerser SPD. „Wir kommunizieren jetzt über alle möglichen Kanäle, Telefon, WhatsApp und mittels Videokonferenzen.“

Auch in der CDU ist man auf digitale Treffen umgestiegen. „Wir haben vorher zweimal als Vorstand per Videokonferenz getagt und dabei gute Erfahrungen gemacht,“ sagt Fraktionschef Ingo Brohl. „Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die gewählten Ratsmitglieder auch in der aktuellen Krisensituation jede kommunale Entscheidungen mit den notwendigen Beratungen und Absprachen treffen können. Das haben die ersten Krisenwochen gezeigt, Verwaltung und Rat erfüllen ihre Aufgaben auch in Krisenzeiten gut.“ Die kommunale Ebene sei immer noch am nächsten an den Menschen und damit an den konkreten Problemen dran.