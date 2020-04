Künstler aus Mönchengladbach : Gedanken zu Chancen der Corona-Krise

Mönchengladbach Künstler Norbert Krause hat einen Mini-Workshop im Homeoffice-freundlichen A4-Format erstellt. Er bietet sie Möglichkeit, sich in Corona-Zeiten ein paar in die Zukunft gerichtete Gedanken zu machen.

Nein, in Sachen Masken-Nähen sei er dann doch eher unbegabt, sagt Norbert Krause. Doch der Mönchengladbacher Künstler, der für außergewöhnliche Aktionen bekannt ist, wollte in Corona-Zeiten auch nicht untätig sein und hat deshalb zusammen mit Ruth Zadow einen Mini-Workshop im Homeoffice-freundlichen A4-Format erstellt, der nun auf seiner Internetseite heruntergeladen werden kann.

Der Mini-Workshop wolle sich einer anderen Seite von Corona widmen – der viel beschworenen Chance der Krise, heißt es in der Einleitung, bevor es an vier Aufgaben geht. Zunächst soll jeder, der sich eine Viertelstunde Zeit nimmt für den DIN-A4-Zettel, vier Dinge aufschreiben, die sich in den letzten Wochen für ihn persönlich stark verändert haben. Im zweiten Schritt geht es um positive Veränderungen, die sich durch die Corona-Pandemie ergeben haben – für einen persönlich, für die Gesellschaft, für die Umwelt.