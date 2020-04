Interview mit Rainer Moll von der Caritas : „Tagesstruktur ist jetzt enorm wichtig“

Moers In Zeiten von Corona kann das Familienleben anstrengend sein und zu vielen Konflikten führen. Rainer Moll, Leiter der Beratungsstelle für Kinder, Jugend und Familie bei der Caritas Moers-Xanten, erläutert, welche Probleme jetzt entstehen können und gibt Tipps, wie Familien gut durch die Corona-Krise kommen können.

Rainer Moll Aktuell können wir noch keine nennenswerte Erhöhung der Anmeldezahlen verzeichnen. Dies ist aber nur noch eine Frage der Zeit. Wenn die Kontaktsperre und die Schließung der Schulen und Kitas weiter anhält, werden sich die Konflikte in den Familien potenzieren. Wir haben selbst das Problem, dass wir derzeit keine Face-to-Face-Beratung mehr anbieten können, sondern ausschließlich auf Telefon- oder E-Mail-Beratung zurückgreifen müssen. Anfangs dachte ich, dass das nicht funktioniert, aber sowohl die Ratsuchenden als auch die Berater haben sich schnell angepasst. Die Menschen werden flexibler.

Welche Konflikte können in Familien durch die derzeitige Situation entstehen?

Moll Zurzeit stoßen in den Familien alle Menschen mit persönlichen Belastungen aufeinander. Die Eltern können nicht arbeiten gehen oder befinden sich im Homeoffice, andere werden von Existenzängsten geplagt. Freizeitaktivitäten, die Anspannungen kompensieren könnten, sind weggefallen oder können nicht durchgeführt werden. Auch Freunde zu treffen ist unmöglich. Kinder sind mit ihrem enormen Bewegungsdrang auf die Wohnung beschränkt und – so unwahrscheinlich es klingt – den meisten Schülern fehlt die Schule als Ort der sozialen Gemeinschaft und der Tagesstruktur. Kindern und Jugendlichen fehlen die Freunde und die Peergroup. Das alles erzeugt eine Gemengelage von Reizbarkeit, Aggression und blank liegenden Nerven auf allen Seiten. Eine hochexplosive Mischung. Da können dann Kleinigkeiten zum berühmten Tropfen werden, der das Fass zum Überlaufen bringt. Wir sprechen hier von einer absoluten Ausnahmesituation.

Moll Unbedingt! Wenn in familiären Systemen auch vorher schon viele Belastungssituationen vorherrschten, dann werden diese verstärkt durch die oben genannten Faktoren. Und es kommen neue hinzu. Das Problem ist, dass wir davon ausgehen, dass die Kinder die Reaktionen ihrer Eltern nicht verstehen, weil sie die Sorgen um Arbeitsplatz etc. nicht nachvollziehen können und müssen. Andererseits verstehen auch viele Eltern ihre Kinder nicht mehr, weil sie durch die Ganztagsbetreuung auch weniger Kontakt zu ihren Kindern haben und sie unter den neuen Bedingungen erst wieder neu kennen lernen müssen.

Im engsten Kreis für einen längeren Zeitraum zuhause bleiben – aus anderen Ländern, in denen die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus schon länger greifen, sind die Fälle häuslicher Gewalt in diesem Zeitraum gestiegen. Befürchten Sie, dass auch hier die häusliche Gewalt ansteigen wird?

Was können Eltern tun, um Kindern die momentane Situation zu erklären?

Moll Man findet im Netz schöne Ideen, wie man kleinen Kindern dieses abstrakte Phänomen der Coronainfektion erklären kann. Eine Idee fand ich besonders charmant. Man gibt dem Kind einen Klecks von Hautcreme auf die Nase und erklärt, dass das Kind die Creme an andere Personen verschmiert, wenn sie ihnen begegnet, so hat dann auch die Oma, die Freundin oder die Erzieherin die Creme im Gesicht, wenn das Kind mit denen schmust und so verbreitet das Kind die Creme auf andere Personen.