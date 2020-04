Busfahrer der NIAG berichten : Mobil auch in Corona-Zeiten

Rund 400 Busfahrerinnen und Busfahrer der NIAG sind im Einsatz.

Rund 400 Busfahrer und -fahrerinnen haben bisher bei den NIAG-Verkehrsbetrieben dafür gesorgt, dass die Niederrheiner mobil waren. Und auch wenn zurzeit wegen der staatlich verordneten Kontaktbeschränkungen nicht mehr ganz so viele Fahrer an den Lenkrädern sitzen, sind es immer noch einige. Um sie vor Ansteckung zu schützen, hat die NIAG bereits am 14. März verschiedene Schutzmaßnahmen umgesetzt. So dürfen die Fahrgäste jetzt nur noch an den hinteren Bustüren ein- und aussteigen, der Fahrkartenverkauf durch die Fahrer wurde eingestellt, und weitere nähere Kontaktaufnahmen zu ihnen mit einem Absperrband verhindert.