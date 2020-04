Aktion in Neukirchen-Vluyn : Bunter Kindergruß für Senioren

Neukirchen-Vluyn Mädchen und Jungen aus der Not-Betreuung der Gerhard-Tersteegen-Schule haben sich etwas einfallen lassen.

„Wir denken an Euch“ – eine schöne Botschaft, nicht nur in Zeiten der Corona-Krise. Sie hängt, zusammen mit einem Regenbogen und Abdrucken von Kinderhänden, am Carpe-Diem-Seniorenheim in Neukirchen-Vluyn. Angefertigt wurde der bunte Gruß von Mädchen und Jungen aus der Not-Betreuung der Gerhard-Tersteegen-Schule. „Eine Altenpflegerin, Melissa John-Reschetzke, rief auf Facebook Kinder unseres Ortes auf, für die alten Bewohner zu basteln, Briefe zu schreiben etc, um ein wenig Abwechslung in deren momentan tristen Alltag zu bringen“, berichtet Lehrerin Simone Tersteegen. „Diese Idee fanden wir so unterstützungswürdig, dass wir sie, in Absprache mit dem Seniorenheim, offiziell aufgegriffen haben.“