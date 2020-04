Bäckerei Hoenen : Osterlamm und Hase zum Anbeißen

RHEURDT Die Bäckereien stehen zu Corona-Zeiten vor neuen Herausforderungen. Die Traditionsbäckerei Hoenen schildert, wie sie sich auf die Feiertage vorbereitet.

„Wir haben keinerlei Erfahrungswerte. Wir legen für die Planung die Zahlen des vergangenen Jahres zugrunde und gleichen in der Corona-Krise unsere Stückzahlen an“, sagt Nicole Hoenen. Zwei Kriterien bestimmen dabei die Vorbereitungen. „Wir wissen nicht, bei den Mengen an gekaufter Hefe und Mehl, wie viel in den Familien gebacken wird. Hinzu kommt der Vorrat an Brot und Brötchen aus der Gefriertruhe.“

Geöffnet sind laut Feiertagsregelung am Karfreitag und Ostersonntag die Filialen von 8 bis 13 Uhr. Ausnahmen gelten für Schaephuysen und die Moerser Penny-Filiale an der Homberger Straße (8 bis 11 Uhr). Geschlossen bleiben alle Filialen am Ostermontag. „Wir backen in ausreichenden Mengen. Angefangen von einfachen Brötchen bis zum Frühstücksgebäck“, so Nicole Hoenen. Wer allerdings auf Nummer Sicher gehen will, sollte sich seine Favoriten früh sichern. Das gilt besonders für Kuchen. „Da wir laut Corona-Schutzverordnung keinen Mühlencafé-Betrieb bis in den späten Nachmittag mehr haben, ist die Tortenauswahl nicht so üppig wie gewohnt. Wir bieten Hefegebäck, Obst- und Tortenstücke an, die bei den Kunden als Favoriten gelten.“