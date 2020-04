Breitband-Ausbau : Deutsche Glasfaser will Rheurdter Kunden schützen

Rheurdt Hausanschlüsse nur mit schriftlicher Zustimmung.

Der Breitbandausbau in Rheurdt-Süd ist so gut wie fertig. „Der Sack ist zu“, sagte ein Sprecher der Deutschen Glasfaser. Nur noch einige Obeflächenarbeiten sowie die Abnahme stünden noch aus. Dem konnte Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen am Donnerstag jedoch nicht ganz zustimmen. „Die Leitungen in den Straßen sind verlegt“, sagte er. „Aber Hausanschlüsse fehlen noch.“ In einer Pressemitteilung hat die Deutsche Glasfaser unlängst von „neuen Herausforderungen“ durch den Coronavirus gesprochen. Der Gesundheitsschutz habe an den Baustellen Priorität. „Dies gilt auch für die Gartenbohrungen, die wir bis zur Hauswand durchführen und bei denen es keinerlei Kontakt zu weiteren Personen bedarf.“