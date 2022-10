Engagement in Neukirchen-Vluyn : Verein leistet Hilfe zur Selbsthilfe in Togo

Neukirchen-Vluyn Das Netzwerk „Fair Rhein“ spendete einen Teil seines Überschusses an den Verein Bildung für Togo. Dieser unterstützt Grundschulen im ländlichen Raum im westafrikanischen Land Togo.

„Fair Rhein“ ist ein Netzwerk für Fairen Handel und Nachhaltigkeit am Niederrhein. Durch das Engagement vieler Ehrenamtlicher beim „Weltgarten“ im Rahmen der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort und in dem seit Juli 2021 bestehenden Weltladen in Moers konnte „Fair Rhein“ einen erfreulichen Überschuss erzielen. So wurde bei der Mitgliederversammlung beschlossen, 1000 Euro als Teil des Erlöses dem Verein „Bildung für Togo in Neukirchen-Vluyn“ zur Verfügung zu stellen. Der Verein arbeitet mit der Unterstützung von Grundschulen im ländlichen Raum in Togo entsprechend den von der UN beschlossenen Zielen für eine nachhaltige Entwicklung: Bildung, Geschlechtergerechtigkeit, sauberes Wasser. Gefördert werden Schulen, die aus privater Initiative der Dorfgemeinschaften entstanden sind. Mit der Zahlung der Löhne für Lehrerinnen und Lehrer wird der Schulbetrieb kontinuierlich und langfristig gesichert. Alle Lehrkräfte erhalten den gleichen Lohn. Durch regelmäßige Besuche in Togo wird sichergestellt, dass Mädchen und Jungen gleichermaßen die Schulen besuchen können und dass die Spendengelder sinnvoll verwendet werden. Die Schulen werden zusätzlich durch die Bereitstellung von Lernmaterial und Ausrüstung gefördert. Mit der Herstellung von Schulbänken und Tafeln werden heimische Handwerker beauftragt. Vor einem Jahr hat der Verein damit begonnen, Steingebäude an den Schulen zu errichten, mit denen die behelfsmäßigen Überdachungen aus Holz und Palmwedeln nach und nach ersetzt werden.