Platznot im Rathaus : Rheurdter Ratssaal soll Büroräumen weichen

Rheurdt Trotz Ausgliederung des Ordnungsamts in ein ehemaliges Geschäft herrscht im Rheurdter Rathaus Platznot. Deshalb schlägt die Gemeindeverwaltung vor, den Ratssaal umzubauen und dort Büros einzurichten. Der Rat soll künftig in der Grundschule tagen. Auch einen neuen Ort für Trauungen hat die Gemeinde bereits im Sinn.

Die Tage des Rheurdter Ratssaals als Ort der politischen Diskussion und Beschlussfassung sind gezählt. Im Jahr 2023 soll der Saal, der auch für Info-Veranstaltungen, Trauungen und Empfänge genutzt wird, der Raumnot im Rathaus zum Opfer fallen. „Wir haben zu wenige Büroräume“, sagte Bürgermeister Dirk Ketelears. Deshalb sollen im Ratssaal entsprechende Arbeitsplätze eingerichtet werden. „Geplant sind zehn Arbeitsplätze in vier Räumen“, erläuterte der Bürgermeister. Die Räume sollen „mehrfach“ nutzbar sein, etwa durch in der Verwaltung tätige Teilzeitkräfte. Im Haushaltsplan-Entwurf für das Jahr 2023 sind bereits Mittel in Höhe von 200.000 Euro für den Umbau vorgesehen. Die Summe verstehe sich inklusive Ausstattung der neuen Büros, sagte der Bürgermeister. Der Gemeinderat muss dem Umbau allerdings noch zustimmen.