Hallenbad in Rheurdt : Energiekrise trifft auch die Schwimmfreunde

Rheurdt Der unabhängige Landratskandidat Guido Winkmann besuchte kürzlich die Schwimmfreunde Rheurdt. Winkmann zeigte Verständnis für die Sorgen des Vereins angesichts der Energiekosten und fordert Unterstützung vom Kreis.

Die hohen Energiekosten bereiten auch den Rheurdter Schwimmfreunden Sorge. „Unsere Schwimmzeiten sind bis auf wenige kleine Löcher komplett ausgebucht – bis jetzt hatten wir durch die Anfang des Jahres erhobenen Jahresbeiträge unserer fast 1800 Mitglieder immer Planungssicherheit“, so Thomas Goetzens, Vorsitzender des Vereins. Nun sei die Zukunft für den Verein nicht mehr planbar, weil jährlich 200.000 kWh Strom und 800.000 kWh Gas verbraucht werden und der Vertrag mit dem Versorger am Ende des Jahres ausläuft. „Das wird schwierig“, so der zweite Vorsitzende Andreas Groos.

Der unabhängige Landratskandidat Guido Winkmann zeigte sich bei einem Besuch im Rheurdter Hallenbad begeistert vom ehrenamtlichen Engagement des Vereins und hat auch eine klare Meinung. „Vor zwei Jahren hat der Kreis Kleve Firmen und Unternehmen in einer schwierigen Lage unterstützt – ich werde als Landrat und auch jetzt schon dafür kämpfen, dass Vereine in dieser schwierigen Lage vom Kreis unterstützt werden. Vereine haben eine so wichtige Funktion in unserer Gesellschaft und das sollte jedem bewusst sein“, so der parteilose Kandidat. Er baue dabei auf die Unterstützung der im Kreistag vertretenen Frakionen. „Es finden gerade die Haushaltsgespräche statt, und ich halte ein vorzuhaltendes Budget für Energiekosten für empfehlenswert, weil nach wie vor niemand weiß, wie exakt die bundes- und landespolitischen Unterstützungen für selbstständige Vereine wie hier in Rheurdt aussehen werden“, so der sportbegeisterte Winkmann.