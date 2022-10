Am Pappelsee in Kamp-Lintfort : Geflügelpest bei Wildgänsen festgestellt

Kamp-Lintfort Die beiden Wildgänse wurden am 6. Oktober auf dem Pappelsee gefunden. Der Kreis Wesel sieht von einer kreisweiten Aufstallungspflicht vorerst ab.

Bei zwei Wildgänsen, die am 6. Oktober verendet auf dem Pappelsee in Kamp-Lintfort gefunden wurden, hat das Friedrich-Löffler-Institut (FLI) die Wildvogel-Geflügelpest vom Typ HPAI H5N1 festgestellt. Das teilte der Kreis Wesel am Dienstag mit. Die beiden Gänse waren vom Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachung des Kreises Wesel zur Untersuchung in das CVUA RRW in Krefeld eingesandt worden. Der dort diagnostizierte Verdacht wurde jetzt bestätigt. Direkte Auswirkungen haben laut Kreis Wesel die Befunde nicht. In Absprache mit dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz werde vorerst noch von einer kreisweiten Aufstallungspflicht abgesehen. Davon ausgenommen sind Teile von Schermbeck, Hünxe und Dinslaken, in denen die Aufstallung wegen eines Ausbruchs in Bottrop angeordnet werden musste. In NRW gebe es aktuell drei Seuchenausbrüche in Bottrop, Münster und dem Kreis Gütersloh. Die Befunde zeigten, dass das Virus in den Wildvögeln zirkuliere und befürchtet werden müsse, dass es sich in den nächsten Monaten stark ausbreite. Der Kreis appelliert an alle Geflügelhalter im Kreis, sich schon jetzt mit Aufstallungsmöglichkeiten zu befassen. Verendet aufgefundene Wildvögel können dem Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachung gemeldet werden: 0281 207 7007 oder VET.LM@kreis-wesel.de.