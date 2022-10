Biologische Station im Kreis Wesel : Note Drei für die Naturschutzgebiete

Im Naturschutzgebiet Orsoyer Rheinbogen ist durch Auskiesung und Renaturierung ein Wasserzug entstanden, der Wasservögeln ideale Lebensbedigungen bietet. Foto: Uwe Plien

Kreis Wesel Die Biologische Station hat die 18 geschützten Gebiete im Kreis Wesel untersucht und bewertet. Die weitaus meisten erzielen einen Mittelwert. „Wir haben noch Luft nach oben“, sagt der geschäftsführende Vorstand Klaus Kretschmer.

Die Naturschutzgebiete im Kreis Wesel sind in einem überwiegend zufriedenstellenden Zustand. Zu diesem Schluss kommen die Experten der Biologischen Station in Wesel. Einige sind besser in Schuss als andere, vier von 18 untersuchten Bereichen lassen negative Einflüsse erkennen und bekamen im Zuge der Schutzgebietsbetreuung 2021 die zweitschlechteste Bewertung. Zwölf Zonen gelten mit der Durchschnittsnote Drei als „intermediär“.

Der Verein erstattet dem Land regelmäßig Bericht über die aktuelle Situation in den geschützten Bereichen. Bei der Untersuchung bedient sich die Biologische Station einer Ampel-Bewertung und vergibt Noten vom Top-Wert Fünf (positiv, weitgehend zielkonform) bis zur Eins (Negativeinflüsse überwiegen). „Einige Gebiete sind gut bewertet, die meisten liegen in der Mitte“, sagte jetzt Klaus Kretschmer, geschäftsführender Vorstand der Biologischen Station. „Wir haben auf jeden Fall noch Luft nach oben.“

Info Dankbar für die Dienste der Ranger Ranger Die Biologische Station im Kreis Wesel begrüßt ausdrücklich den Einsatz von Rangern in den Naturschutzgebieten. Seit mehr als drei Jahren patrouillieren ausgebildete Naturhüter in den Schutzgebieten und gehen zum Beispiel gegen uneinsichtige Hundehalter, Wildcamper oder Spaziergänger vor, die sich abseits der Wege bewegen. Die Ranger sind vom Regionalverband Ruhr (RVR). Der Kreis Wesel hat ihre Leistungen eingekauft und setzt die Ranger vor allem in der warmen Jahreszeit ein.

Am besten sind diesmal der Diersfordter Wald zwischen Wesel und Hamminkeln und der Dämmerwald in Schermbeck davongekommen – beide erheilten eine Vier (überwiegend positiv). Die Bislicher Insel auf Xantener und Weseler Gebiet, die Rheinaue zwischen Haus Lüttingen und Reeser Schanz in Xanten, die Rheinaue zwischen Wesel und Bislich auf Weseler Stadtgebiet und die Kaninchenberge, die in Hünxe und Voerde liegen, bilden die Schlusslichter mit der Note Zwei (Negativeinflüsse erkennbar).

Exkursion mit der Biologischen Station im Kreis Wesel durch den Orsoyer Rheinbogen am 19.10.2022 v.l. Norbert Meesters (Vorsitzender BSKW), Paul Schnitzler vom Vorstand und Klaus Kretschmer (Geschäftsführer) Foto: Uwe Plien

Insgesamt steht im Kreis Wesel eine Fläche von 16.956 Hektar unter Naturschutz. 10.002 Hektar davon liegen im Verantwortungsbereich der Biologischen Station. „Mehr schaffen wir mit 13 Mitarbeitern einfach nicht“, so Kretschmer, dessen Verein einen Jahresumsatz von 1,1 Millionen Euro macht. Ihre Aufgabe ist insbesondere die Erhebung detaillierter Daten über die heimische Tier- und Pflanzenwelt, um für die Arbeit der Naturschutzverbände, aber auch der zuständigen Behörden eine fundierte Grundlage aufzubauen.

Jahr für Jahr gibt es eine neue Bewertung der Gebiete, aus der dann Maßnahmen resultieren. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass ein höherwertiger Bewuchs angegangen wird, oder es werden von bestimmten Vögeln benötigte Flachwasserzonen angelegt.

Erfreulich gut entwickelt haben sich die Kiebitz-Bestände im Kreisgebiet. Der Kiebitz bevorzugt offenes, flaches und feuchtes Dauergrünland, Wiesen, Weiden und Überschwemmungsflächen. Sein Lebensraum – das Feuchtgrünland – ist in Deutschland jedoch selten geworden. Damit hat es auch der Vogel zunehmend schwerer zu überleben. Wo Grünland umgebrochen wurde, kann man den brutplatztreuen Kiebitz auch auf Äckern antreffen. Meist brütet er dort aber ohne oder nur mit geringerem Erfolg, so dass auch solche Brutplätze nach einigen Jahren verwaisen. „Die Anzahl der Reviere im Kreis Wesel lag im Jahr 2020 noch bei 184“, berichtet Klaus Kretschmer, „2021 waren es schon 216 Reviere.“ Eine erfreuliche Entwicklung also.

Als gut und überwiegend partnerschaftlich bezeichnet die Biologische Station die Kooperation mit den Landwirten, die in vielen Fällen die Vorgaben der Naturschützer umsetzen. Geregelt ist das über den Vertragsnaturschutz. „Dieses Angebot wird im Kreis Wesel gut angenommen“, so Kretschmer. „Die Verträge handelt die Kreisverwaltuing aus und einigt sich mit den Landwirten über den finanziellen Ausgleich. Wir nehmen inhaltlich Einfluss, sagen, was wo konkret gemacht werden soll.“

Wichtig sei es, dass die Bio-Station auch über eigene Flächen verfüge, wenn auch über wenige. „Denn nicht in jedem Fall kommt man interessensmäßig mit den Eigentümern überein“, sagt der frühere SPD-Landtagsabgeordnete Norbert Meesters, inzwischen Vorsitzender des Vereins Biologische Station.

(up)