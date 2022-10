Neuer Standesbeamter in Rheurdt : Bürgermeister darf bald auch trauen

Rheurdt Dirk Ketelaers hat sich zum Standesbeamten fortgebildet. Nach der Bestellung durch den Rheurdter Gemeinderat darf er Ehen schließen. Warum er sich darauf freut.

Nicht, dass er zu wenig zu tun hätte, aber er hat einfach „Lust zu trauen“ – und bald darf Rheurdts Bürgermeister Dirk Ketelaers dieser Lust auch frönen: Am 26. Oktober soll ihn der Rat der Gemeinde offiziell zum Standesbeamten bestellen. Er ist dann der dritte in der Gemeindeverwaltung neben Steffen Geiling und Lena Gründel. „Allerdings darf ich nur Eheschließungen vornehmen und damit verbundene Namensänderungen beurkunden“, sagt Dirk Ketelaers. Weitere Beurkunden, etwa von Geburten oder bei Sterbefällen, sind im Rahmen seiner Bestellung ausgenommen.

„Schon nach meiner Wahl zum Bürgermeister habe ich gesagt: Ich möchte auch trauen“, sagt Ketelaers, der nun seit zwei Jahren im Amt ist. „Ich finde, es gibt nichts Schöneres, es ist etwas ganz Besonderes.“ Nicht umsonst gelte der Hochzeitstag als der schönste Tag des Lebens. Die Zeiten, da Bürgermeister kraft ihres Amtes Ehen schließen dürfen, seien aber lange vorbei. So hat Ketelaers im September zusammen mit anderen Oberhäuptern von Städten und Gemeinden ein dreitägiges Seminar an der Akademie für Personenstandswesen in Bad Salzschlirf (Hessen) absolviert – „ein Crashkurs für Bürgermeister“, wie er selbst sagt. Nach der Bestellung zum Standesbeamten im Rat darf Ketelaers ab 1. November Paaren das Ja-Wort abnehmen. Allerdings seien die Hochzeitstermine für dieses Jahr bereits vergeben. „Ich hab den Kollegen gesagt, sie sollen mich im nächsten Jahr mit einplanen.“

55 bis 60 Ehen pro Jahr werden in Rheurdt geschlossen. Die Zeremonien finden wahlweise im Ratssaal und im Trauzimmer im Rathaus, in der alten Windmühle in Schaephuysen oder auch im Maurischen Pavillon an der Grenze zu Vluyn statt. Das besondere Ambiente des Maurischen Pavillons ziehe besonders viele Hochzeitspaare an. „Viele kommen von außerhalb, selbst aus Düsseldorf und noch weiter weg.“