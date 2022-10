Antrag der SPD im Rat : Rheurdt ringt weiter um Tempo 30

Rheurdt SPD-Fraktion beantragt Beitritt der Gemeinde zur Initiative „Lebenswerte Städte“.

Tempo 30 für Autofahrer auf der Rathausstraße (L478) – das würden sich viele Radfahrer und Fußgänger in Rheurdt wünschen. Doch alle Bemühungen der Gemeinde, die Geschwindigkeit dort und auf anderen Durchgangsstraßen (etwa der L140 in Schaephuysen) zu senken, sind bisher erfolglos geblieben. Um der Sache weiter Nachdruck zu verleihen, soll Rheurdt nun der Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ beitreten. Das hat die SPD-Fraktion beantragt.

In Rheurdt sei Tempo 30 bereits die Regel, sagte Fachbereichsleiter Ralf Spengel am Freitag. Allerdings nur auf Nebenstraßen. „Bis auf die Bahnstraße und die Aldekerker Straße, die auch als Durchgangsstraße gelten.“ Was die Rathausstraße angeht, wirkt sie im Ortskern eher wie eine enge Dorfstraße denn wie eine Straße mit überörtlicher Bedeutung. Im Mai 2021 hatte die Gemeinde ein Büro für Verkehrsplanung mit einem Gutachten beauftragt. Angesichts der „besonderen Situation“ und Sicherheitsmängeln für Fußgänger und Radfahrer auf der Rathausstraße befanden die Gutachter: „Insbesondere die deutliche Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in der Ortsdurchfahrt, aber vor allem an Engstellen, erscheint ein zielführendes Instrument zu sein. Diese Forderung muss von Seiten der Verkehrswissenschaft im Interesse der Verkehrssicherheit gestellt werden, auch wenn gesetzliche Vorgaben zunächst dagegen zu sprechen scheinen.“