Senioren überweisen Geld : Wieder zwei Fälle von WhatsApp-Betrug im Kreis Kleve

Issum/Kevelaer Die Serie von Betrügen über den Messengerdienst WhatsApp im Kreis Kleve reißt nicht ab. Mit den beiden nun gemeldeten Taten aus Kevelaer und Issum erhöht sich die Zahl der Fälle im Kreis auf zehn - allein seit Juni.

Erneut Trickdiebstahl in Wermelskirchen : 74-Jährige per WhatsApp betrogen

Vorfall in Kevelaer : Frau überweist vierstellige Summe an WhatsApp-Betrüger

Die Polizei warnt: Sollten man per WhatsApp-Nachricht von einer unbekannten Handynummer um Begleichung offener Rechnungen gebeten werden, dann dieser Bitte nich nachkommen. Unbekannte Telefonnummern sollten nicht ohne persönliche Rücksprache in den Kontakten gespeichert werden. Kein Geld an unbekannte Personen oder Kontodaten überweisen. Sollte sich der Absender der Nachricht als Familienmitglied ausgeben, dann diese Angabe prüfen, indem man bei der Familie nachfragt. Am besten nicht auf derartige Nachrichten reagieren. Familienangehörige, Freunde und Nachbarn auf diese Betrugsmasche hinweisen.