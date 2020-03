Politik in Rheurdt : Grüne wollen wissen, was Rheurdtern am Herzen liegt

Grüne wollen wissen, was Rheurdtern am Herzen liegt

Rheurdt Umfrageaktion in allen Ortsteilen ist gestartet.

Was ist den Menschen in Rheurdt und seinen Ortsteilen wichtig, welche Themen bewegen sie, wo sehen sie die Gemeinde gut, und wo weniger gut aufgestellt? Um dies zu erfahren, haben die Rheurdter Grünen erstmals eine Fragebogenaktion gestartet. Insbesondere möchte die Grünen dabei auch von den Menschen in den Ortsteilen Kengen, Saelhuysen, Lind und Funkenberg erfahren, wo sie der Schuh drückt. „Wir haben seit langem festgestellt, dass sich die Politik vor allem auf die Ortsteile Rheurdt und Schaephuysen bezieht“, sagte Frank Hoffmann, Vorstandssprecher der Grünen. Die anonyme Umfrage soll ausdrücklich alle Teile der Gemeinde einbeziehen. Wer sich beteiligt, sollte daher unbedingt auch anzukreuzen, in welchem Ortsteil er (oder sie) wohnt.