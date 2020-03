Chor löst sich auf : MGV Neukirchen 1950: Abschied ohne Abschiedskonzert

Neukirchen-Vluyn Etwas Wehmut schwingt bei Karl Heinz Weller, Vorsitzender des Männergesangvereins Neukirchen 1950 (MGV), mit: Eine außerordentliche Mitgliederversammlung hat den Verein aufgelöst. „Der Entschluss ist in uns lange gereift, weil der größte Teil von uns über 80 Jahre alt ist.

„Wir haben immer gesagt, wir hören auf, wenn die Leute noch applaudieren und nicht aufstehen, um zu gehen“, so der Vorsitzende. 70 Jahre Männergesangverein enden sang- und klanglos. „Wir wollten ein letztes Benefizkonzert im Mai zusammen mit der Querflöten-Gruppe der Musikschule geben“, so Weller zu Planungen. Das Coronavirus machte Proben und den Konzerttermin zunichte. Niemand geht so ganz, das gilt auch für die Sangesbrüder. „Wir sind freundschaftlich untereinander verbunden und wollen uns weiterhin, wenn es wieder möglich ist, treffen. Zusammen haben wir viel bei unseren Fahrten und Auftritten erlebt. Wir müssen als letzte Amtshandlung noch verdiente Mitglieder ehren“, so Weller über zukünftige Treffen.

Dann wird in der Vergangenheit geschwelgt. Beispielsweise, dass der Chor in der Wormser Bischofskirche St. Peter das Hochamt sang. St. Kilian in Würzburg und St. Marien in Erfurt gehören mit zu den Highlights wie auch das Adventskonzert 2006 in Wien, im Großen Saal des Rathauses. Freundschaften zu anderen Chören auf internationalem Parkett und Konzertreise gehören in die Zeit. „Beständigkeit hat unsere Chorgemeinschaft geprägt“, so Weller. „In den 70 Jahren hatten wir nur zwei Kassierer, nämlich Johann Mevissen und Hans-Dieter Thomaßen.“