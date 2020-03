Nach Sprengung Anfang März : Schaephuysen bleibt vorläufig ohne neuen Geldautomaten

Rheurdt Die Schaephuysener müssen sich auf eine längere Zeit ohne einen Geldautomaten im Dorf einstellen. Das Gerät im ehemaligen Volksbank-Gebäude (heute Standort von „Der Steaklieferant“) ist wie berichtet, am 1. März von Unbekannten gesprengt worden.

Für die Gemeinde ist es wichtig, dass ein Geldautomat in Schaephuysen bleibt. „Wenn kein Bargeld zu haben ist, kann das für einen Ort existenzgefährdend sein“, sagte der Bürgermeister. Andererseits sehe er auch, dass der Automat vergleichsweise selten genutzt worden sei. Kleinenkuhnen möchte mit der Volksbank nicht nur über die grundsätzliche Notwendigkeit eines Geldautomaten reden, sondern auch über technische Vorkehrungen, durch die die Folgen einer eventuellen Sprengung in Zukunft abgemildert werden könnten. Über dem „Steaklieferanten“ und dem Automaten liegt ein Geschoss mit Wohnräumen. „Oberste Priorität hat für uns, dass die dort lebenden Personen und das Gebäude nicht geschädigt werden.“ Gegebenenfalls müsse über einen anderen Automaten-Standort nachgedacht werden.

Die Volksbank an der Niers hat das Thema vorläufig auf Eis gelegt. Andere Dinge seien derzeit wichtiger, sagte Pressesprecher Christian Hälker. Das Geldsintitut hat seine Filialen für den Kundenverkehr geschlossen und verweist auf das Angebot der neuen „Digital-Filiale“. Sie ist telefonisch oder per WhatsApp unter 02831-970 970 oder per E-Mail unter service@vb-niers.de erreichbar.

Der Geldautomat in Schaephuysen war am 1. März gegen drei Uhr nachts gesprengt worden. Zeugen beobachteten zwei maskierte Personen, die anschließend in einem roten BMW in Richtung Aldekerk flohen.