Mit drei Kindern zu Hause : Alltag in der Krise: Eine Familie erlebt sich neu

NEUKIRCHEN-VLUYN Jens und Rieke Tönges und ihre drei Söhne versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Klare Regeln helfen dabei.

Klare Alltagsregeln mit festen Zeiten geben dem Tag Struktur. Dass Familien in solchen, nicht gekannten Ausnahmesituationen noch schwerer Seegang drohen kann, davon geht sie aus. „Wir erleben uns alle neu und versuchen den Alltag soweit wie möglich zu meistern. Wir haben das Glück, dass unsere Kinder nach draußen in den Garten können“, sagt die 39-Jährige.

Auch das Einkaufen für den täglichen Bedarf behalten sie bei. Dominik und Lennard arbeiten mit den ausgeteilten Schulmaterialien jeden Morgen. App und Schulserver werden zu den wichtigsten Informationsgebern. „Die Kinder haben Zugangsdaten. Aber es kann auch passieren, dass der Server einfach überlastet ist. Niklas hat vom Kindergarten Malblätter bekommen“, so Rieke Tönges. Auch das sensible Thema Aufräumen wird gemeinsam angegangen. „Unsere Kinder erleben, dass wir als Eltern den ganzen Tag um sie herum sind. Das verbindet neu und anders“, so die 39-Jährige. Wichtig ist ihr das Gespräch mit den Kindern über die täglichen Ereignisse, die über das Fernsehen ins Haus kommen. „Wir gucken zusammen Nachrichtensendungen und sprechen in Ruhe darüber, damit keine Ängste aufkommen. Wir stärken uns gegenseitig und geben den Kindern die nötige Sicherheit. Wir wollen aus der Situation das Beste machen.“ Schließlich sei für die Jungen die Schulschließung schon außergewöhnlich genug. Niklas muss ohne seine Kindergartenfreunde auskommen.