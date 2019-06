Neukirchen-Vluyn : Die Bücherei bietet ein volles Brett an Spielen

Info

Sofareise Am Dienstag, 25. Juni geht es um 18 Uhr durch Zentraljapan. Von Tokyo über Ueda und Kanazawa, dem "kleinen Kyoto", über Osaka und den Tempelberg Koyasanbis hin zur Halbinsel Hakone am Ashi-See. Kostenbeitrag: acht Euro. Karten sind in den Stadtbüchereien ab dem 11. Juni erhältlich.