Pfingstkirmes in Rheurdt : Festkettenträger brennt für Feuerwehr

Die Pfingstkirmes versetzt Rheurdt in den Ausnahmezustand. Brauchtum und Festtagstrubel werden ausgiebig gepflegt. Als Höhepunkt der Kirmes, ausgerichtet von der St.-Nikolaus-Bruderschaft und der Vereinsgemeinschaft Rheurdt, gilt die Übergabe der Festkette. Eine Auszeichnung der Vereinsgemeinschaft für ehrenamtlichen wie steten Einsatz für die Bürgerschaft. Ein imposantes Bild bot der Platz vor der Nikolaus-Kirche und der Burgerpark, wo sich Vereine und Bürgerschaft versammelt hatten. Das Schützensilber glänzte. In diesem Jahr steht der Löschzug Rheurdt der Freiwilligen Feuerwehr im Mittelpunkt. Matthias Rickers, Brandoberinspektor und Leiter, trägt ein Jahr lang die Festkette. An seiner Seite stehen Peter Bolten und Guido Lenzen. In diesem Jahr feiert der Löschzug das 115-jährige Bestehen.