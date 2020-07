Instrumentenspende für die Musikschule : Der MGV Neukirchen ist Geschichte

Instrumentenübergabe in der Musikschule: (von links) Steffen Molderings (am Klavier), Karl Heinz Weller, Günter Kailuweit, Bürgermeister Harald Lenßen und Erwin Dietrich. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Neukirchen-Vluyn Im August 1950 gründete sich der Männergesangverein. 70 Jahre später ist Schluss. Die Instrumente bekam am Mittwoch die Musikschule.

„Nun ist leider alles vorbei“, sagt Karl Heinz Weller, Vorsitzender des Männergesangvereins Neukirchen (MGV). Der Verein mit zum Schluss 26 Sängern hat sich aufgelöst. Mit dem 1. Juli beginnt satzungsgemäß die Liquidation, wonach Gegenstände formal an die Stadt Neukirchen-Vluyn fallen.

Wo wäre allerdings ein Klavier und ein E-Piano besser aufgehoben als bei der örtlichen Musikschule? Deren Leiter Steffen Molderings freut sich über den Neuzugang. Die Instrumente sollen im Unterricht eingesetzt werden. Für Karl Heinz Weller, Günter Kailuweit und Erwin Dietrich vom MGV ein gepflegter Schlussakkord. „Wir haben uns gewünscht, dass die Instrumente in einem Verein wie der Musikschule weiter gespielt werden. Hier ist die gesamte Bandbreite abgedeckt“, betont Weller. An andere Chöre wurden fast 600 Notensätze vergeben.

Benefizkonzerte Ein Anliegen des Chores war es, andere zu unterstützen, zum Beispiel die Welthungerhilfe oder den Bummi-Kindergarten in Dohna (Sachsen), der nach der Jahrhundertflut 2002 völlig zerstört war. Auch zur Erhaltung der evangelischen Kirchen in Neukirchen und Vluyn sowie dem Neubau der Antoniuskirche trug der MGV bei.

Seit längerer Zeit bahnte sich die Vereinsauflösung an. Die Nachwuchsprobleme waren bekannt. „Wir haben uns immer gesagt, wir hören auf, solange das Publikum aufsteht, um zu klatschen und nicht um zu gehen“, so Weller. „Der jüngste Sänger ist 68 Jahre Jahre, 15 sind über 80. Unser ältestes Mitglied ist 88 Jahre alt.“ Mehr als 50 Jahre waren manche dabei.

Aber Corona sorgte für einen anderen Fahrplan – ohne Abschiedskonzert. „Uns wird ein Stück Kultur in der Stadt fehlen“, sagt Bürgermeister Harald Lenßen. Erwin Dietrich, MGV-Chormitglied und im Vorstand des Sängerkreises Moers, erlebt im Kreisgebiet ähnliche Entwicklungen in der Chorlandschaft mit aktuell noch mehr als 50 Ensembles. Mit dem Rentenalter lasse das Interesse an der Chorarbeit nach.